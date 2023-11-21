Курганские VIP улетели в Москву, чтобы презентовать регион

Шумков вместе с чиновниками и предпринимателями поехал на выставку «Россия» на ВДНХ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство Курганской области вместе с чиновниками полетело в Москву на выставку-форум «Россия». В рамках выставки 22 ноября пройдет День Курганской области, который откроет глава региона Вадим Шумков, сообщает корреспондент URA.RU.

«В числе участников Дня Курганской области указаны сам губернатор Вадим Шумков, его заместитель по экономической политике Сергей Гаврин и председатель Катайского насосного завода Виктор Беляев. Среди спикеров: директор департамента экономического развития Владимир Ковалев и директор департамента АПК Павел Кощеев», — указано в программе мероприятия, передает корреспондент URA.RU.

Также на ВДНХ, где проходит «Россия», прибудут начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко, руководитель «Курганфармация» Элина Сахарова и представитель Центра Илизарова Полина Очирова. Участников выставки ожидает презентация на тему развития Курганской области. Спикеры будут обсуждать экономику, сельское хозяйство и туризм. На встрече также ждут полпреда Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Закрывать мероприятие будет любимая группа Шумкова — ансамбль «Цветень».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков откроет День Курганской области на ВДНХ. На выставке-форуме будут показывать значимые достижения региона.