Губернатор Шумков откроет День Курганской области на ВДНХ

Губернатор Курганской области откроет стенд региона на выставке-форуме «Россия» в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

22 ноября в рамках выставки-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет День Курганской области, который откроет губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает в telegram-канале ПАО «Курганмашзавод».

«На выставке-форуме „Россия“, которая развернулась на ВДНХ, 22 ноября пройдет День Курганской области. На стенде региона представлены самые значимые достижения, которыми гордится Зауралье. <…> Откроет День Курганской области на ВДНХ губернатор Вадим Шумков», — написано в telegram-канале «Курганмашзавод».

На стенде, по данным telegram-канала, будет представлен ортопедический аппарат Илизарова и боевые машины пехоты, которые производят на курганском оборонном заводе. Кроме того, будут представлены местные санатории, в том числе «Озеро Медвежье» из Петуховского муниципального округа, где химический состав воды и грязи аналогичен Мертвому морю.

Корреспондент URA.RU обратился в правительство региона с запросом по данной выставке. В департаменте информационной политики Курганской области прокомментировали, что более подробную информацию предоставят позже.