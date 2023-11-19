19 ноября 2023
18 ноября 2023

Губернатор Шумков откроет День Курганской области на ВДНХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, шумков вадим, сигидаев алексей
Губернатор Курганской области откроет стенд региона на выставке-форуме «Россия» в Москве Фото:

22 ноября в рамках выставки-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет День Курганской области, который откроет губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает в telegram-канале ПАО «Курганмашзавод».

«На выставке-форуме „Россия“, которая развернулась на ВДНХ, 22 ноября пройдет День Курганской области. На стенде региона представлены самые значимые достижения, которыми гордится Зауралье. <…> Откроет День Курганской области на ВДНХ губернатор Вадим Шумков», — написано в telegram-канале «Курганмашзавод».

На стенде, по данным telegram-канала, будет представлен ортопедический аппарат Илизарова и боевые машины пехоты, которые производят на курганском оборонном заводе. Кроме того, будут представлены местные санатории, в том числе «Озеро Медвежье» из Петуховского муниципального округа, где химический состав воды и грязи аналогичен Мертвому морю.

Корреспондент URA.RU обратился в правительство региона с запросом по данной выставке. В департаменте информационной политики Курганской области прокомментировали, что более подробную информацию предоставят позже.

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22 ноября в рамках выставки-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет День Курганской области, который откроет губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает в telegram-канале ПАО «Курганмашзавод». «На выставке-форуме „Россия“, которая развернулась на ВДНХ, 22 ноября пройдет День Курганской области. На стенде региона представлены самые значимые достижения, которыми гордится Зауралье. <…> Откроет День Курганской области на ВДНХ губернатор Вадим Шумков», — написано в telegram-канале «Курганмашзавод». На стенде, по данным telegram-канала, будет представлен ортопедический аппарат Илизарова и боевые машины пехоты, которые производят на курганском оборонном заводе. Кроме того, будут представлены местные санатории, в том числе «Озеро Медвежье» из Петуховского муниципального округа, где химический состав воды и грязи аналогичен Мертвому морю. Корреспондент URA.RU обратился в правительство региона с запросом по данной выставке. В департаменте информационной политики Курганской области прокомментировали, что более подробную информацию предоставят позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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