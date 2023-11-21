Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» Яковлева отправили в СИЗО

21 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Алексея Яковлева обвинили в получении взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» отправили под арест. Такое решение 21 ноября вынес Центральный райсуд Челябинска. «Центральный райсуд Челябинска отправил задержанного ФСБ замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-директора нацпарка „Таганай“ Челябинской области Алексея Яковлева под арест до 10 января. Яковлева обвиняют в получении взяток», — сообщил источник URA.RU. Новость по теме В Москве задержали экс-главу челябинского нацпарка «Таганай»: что о нем известно О взятии Яковлева под стражу ходатайствовали следователь СК и представитель гособвинения. Яковлев, уже работая в Минприроды РФ, получил от нового директора нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой деньги за увеличение премиальных выплат сотрудникам нацпарка. По версии следствия, Яковлев получал по 50 тысяч рублей ежемесячно с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. Яковлев был задержан в Москве 20 ноября. Уголовное дело возбуждено 10 ноября.

Экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» отправили под арест. Такое решение 21 ноября вынес Центральный райсуд Челябинска. «Центральный райсуд Челябинска отправил задержанного ФСБ замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-директора нацпарка „Таганай“ Челябинской области Алексея Яковлева под арест до 10 января. Яковлева обвиняют в получении взяток», — сообщил источник URA.RU. О взятии Яковлева под стражу ходатайствовали следователь СК и представитель гособвинения. Яковлев, уже работая в Минприроды РФ, получил от нового директора нацпарка «Таганай» Эльвины Новоселовой деньги за увеличение премиальных выплат сотрудникам нацпарка. По версии следствия, Яковлев получал по 50 тысяч рублей ежемесячно с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. Яковлев был задержан в Москве 20 ноября. Уголовное дело возбуждено 10 ноября.