Дорожники ЯНАО подготавливают ледовую переправу

В декабре откроют ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дорожные службы ЯНАО обустраивают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Это дорога является единственной между двумя городами. Об этом сообщается на сайте дептранса ЯНАО.

«Ледовая переправа является единственной дорогой, связывающей Салехард и Лабытнанги в зимнее время. Наша задача подготовить и организовать безопасное движение автотранспорта. Закончить работу планируем в начале декабря. Движение будет запущено сразу по двум полосам для всех типов колесных транспортных средств массой до 3,5 тонны», — рассказал замначальника «Дорожной дирекции ЯНАО» Тимур Валеев.

По технологии лед очищается от снега и поливается водой сверху, таким образом происходит нарастание необходимой толщины льда. Будущая дорога будет иметь две полосы и необходимые дорожные знаки. Помимо переправы, обустроят три региональных зимника: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп. Дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погоды.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на главной переправе ЯНАО незаконно перевозят людей. Жители округа жалуются на завышенную цену на услуги частных перевозчиков.