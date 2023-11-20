20 ноября 2023

Дорожники ЯНАО подготавливают ледовую переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
В декабре откроют ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги Фото:

Дорожные службы ЯНАО обустраивают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Это дорога является единственной между двумя городами. Об этом сообщается на сайте дептранса ЯНАО.

«Ледовая переправа является единственной дорогой, связывающей Салехард и Лабытнанги в зимнее время. Наша задача подготовить и организовать безопасное движение автотранспорта. Закончить работу планируем в начале декабря. Движение будет запущено сразу по двум полосам для всех типов колесных транспортных средств массой до 3,5 тонны», — рассказал замначальника «Дорожной дирекции ЯНАО» Тимур Валеев.

По технологии лед очищается от снега и поливается водой сверху, таким образом происходит нарастание необходимой толщины льда. Будущая дорога будет иметь две полосы и необходимые дорожные знаки. Помимо переправы, обустроят три региональных зимника: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп. Дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погоды.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на главной переправе ЯНАО незаконно перевозят людей. Жители округа жалуются на завышенную цену на услуги частных перевозчиков.

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Дорожные службы ЯНАО обустраивают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Это дорога является единственной между двумя городами. Об этом сообщается на сайте дептранса ЯНАО. «Ледовая переправа является единственной дорогой, связывающей Салехард и Лабытнанги в зимнее время. Наша задача подготовить и организовать безопасное движение автотранспорта. Закончить работу планируем в начале декабря. Движение будет запущено сразу по двум полосам для всех типов колесных транспортных средств массой до 3,5 тонны», — рассказал замначальника «Дорожной дирекции ЯНАО» Тимур Валеев. По технологии лед очищается от снега и поливается водой сверху, таким образом происходит нарастание необходимой толщины льда. Будущая дорога будет иметь две полосы и необходимые дорожные знаки. Помимо переправы, обустроят три региональных зимника: Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Коротчаево — Красноселькуп. Дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погоды. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на главной переправе ЯНАО незаконно перевозят людей. Жители округа жалуются на завышенную цену на услуги частных перевозчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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