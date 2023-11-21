В Сургуте планируют построить автодром для гонщиков

21 ноября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Автодром должен появиться на Заячьем острове Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Сургуте (ХМАО) планируют построить автодром для гонщиков после жалобы жителей на автолюбителей, устраивающих автогонки на улицах города. Об этом сообщил на думском комитете директор департамента архитектуры мэрии Александр Коновалов, передает из думы корреспондент URA.RU. «Департаментом отрабатывались земельные участки, чтобы соблюсти интересы сторонников такого времяпровождения и в то же время не нарушать спокойствие горожан. После рассмотрения нескольких объектов остались два основных участка. Один на Аэрофлотской, вблизи поселка Дорожного, но от него позже отказались. Одним из самых вероятных объектов стал земельный участок на Заячьем острове», — сообщил Коновалов. Проработать вопрос с выделением участка под строительство автодрома к мэрии обратились депутаты Сургута. К ним постоянно приходят жалобы от жителей на шум из-за автогонок на территории города. Реализация проекта разделена на несколько участков. Следующим этапом будет внесение земельного участка под автодром в генеральный план города. Кроме этого, придется решить вопрос с доступностью. К участку нет подъездов. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске прошли соревнования по дрэг-рейсингу. К участию в соревнованиях допускались лица не моложе 18 лет.

В Сургуте (ХМАО) планируют построить автодром для гонщиков после жалобы жителей на автолюбителей, устраивающих автогонки на улицах города. Об этом сообщил на думском комитете директор департамента архитектуры мэрии Александр Коновалов, передает из думы корреспондент URA.RU. «Департаментом отрабатывались земельные участки, чтобы соблюсти интересы сторонников такого времяпровождения и в то же время не нарушать спокойствие горожан. После рассмотрения нескольких объектов остались два основных участка. Один на Аэрофлотской, вблизи поселка Дорожного, но от него позже отказались. Одним из самых вероятных объектов стал земельный участок на Заячьем острове», — сообщил Коновалов. Проработать вопрос с выделением участка под строительство автодрома к мэрии обратились депутаты Сургута. К ним постоянно приходят жалобы от жителей на шум из-за автогонок на территории города. Реализация проекта разделена на несколько участков. Следующим этапом будет внесение земельного участка под автодром в генеральный план города. Кроме этого, придется решить вопрос с доступностью. К участку нет подъездов. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске прошли соревнования по дрэг-рейсингу. К участию в соревнованиях допускались лица не моложе 18 лет.