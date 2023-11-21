Мэр Перми Соснин пообещал развивать эмпатию

Возглавивший Пермь в конце августа экс-министр экономразвития Эдуард Соснин заявил, что эти три месяца были самыми сложными в его жизни. В министерстве он имел дело с аналитикой, а в мэрии надо работать с проблемами людей. И сейчас будет развивать эмпатию. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября.
«Это были самые непростые первые три месяца, которые когда-либо в жизни у меня были. В министерстве работа больше была связана с аналитикой, с цифрами, с показателями. Здесь надо работать с городским хозяйством, вникать в проблемные людей. Буду развивать навыки эмпатии, вникать в каждую проблему», — заявил Соснин.
Он отметил, что читает комментарии под своими постами. И там люди, бывает, негодуют, что мэру города-миллионника приходится заниматься контейнерными площадками, несанкционированными свалками и другими бытовыми вопросами. Но, уверен Соснин, все это создает общий облик города.
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