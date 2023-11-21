Власти Пермского края ограничили движение по дорогам региона

Большегрузам массой свыше 25 тонн временно запрещено выезжать на дороги региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае с 21 по 23 ноября вводится временное ограничение на движение грузовиков по дорогам региона. Об этом сообщается на странице министерства транспорта Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Ведомство уточняет, что ограничение распространяется на большегрузы, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн.

«С 21 ноября по 23 ноября 2023 года включительно ограничено движение грузовых транспортных средств по дорогам Пермского края», — предупредили в минтранспорта Прикамья. Ограничение действует на следующих дорогах:

Кунгур — Соликамск (002+000 — 312+700);

Кунгур — Соликамск — Горнозаводск (000+000 — 27+654);

Горнозаводск — граница Свердловской области (000+000 — 076+985);

Большая Соснова — Частые (000+024 — 025+000);

Черновское — граница Удмуртской Республики (000+000 — 030+544);

Пермь — Березники (020+639 — 177+663);

Полазна — Чусовой (005+039 — 094+596);

Восточный обход г. Перми (000+000 — 29+960).

В минтранспорта попросили водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах. Ранее для большегрузов ограничили движение на двух федеральных трассах: М-7 «Волга» и Р-242. Оно действует с 21 ноября и связано с ухудшением погодных условий.