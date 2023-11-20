20 ноября 2023

В Пермском крае ограничили движение на федеральных трассах из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
ГИБДД призывает автомобилистов не выезжать на автотрассы без крайней необходимости Фото:

В Пермском крае 21 ноября введено ограничение на двух федеральных трассах: М-7 «Волга» и Р-242. Это связано с ухудшением погодных условий, информирует Госавтоинспекция региона в Telegram.

«В Пермском крае 21 ноября 2023 года с 12:00 до 23:59 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями вводится ограничение движения грузового транспорта на федеральной автодороге М-7 „Волга“, подъезд к г. Пермь (участок км 339+707 — км 506+331) и Р-242 Пермь — Екатеринбург (участок км 009+154 — км 160+387)», — предупредили в Госавтоинспекции.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. В ведомстве призвали участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Об «очень сильных снегопадах» предупредил граждан Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, обильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега ожидаются во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября «в отдельных районах».

URA.RU рассказывало, что ухудшение погодных условий утром 21 ноября вызвало проблемы с движением транспорта по дорогам Перми. Пробки достигли 9 баллов. А на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кунгура образовался затор из фур, которые не смогли подняться в гору по трассе.

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В Пермском крае 21 ноября введено ограничение на двух федеральных трассах: М-7 «Волга» и Р-242. Это связано с ухудшением погодных условий, информирует Госавтоинспекция региона в Telegram. «В Пермском крае 21 ноября 2023 года с 12:00 до 23:59 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями вводится ограничение движения грузового транспорта на федеральной автодороге М-7 „Волга“, подъезд к г. Пермь (участок км 339+707 — км 506+331) и Р-242 Пермь — Екатеринбург (участок км 009+154 — км 160+387)», — предупредили в Госавтоинспекции. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. В ведомстве призвали участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Об «очень сильных снегопадах» предупредил граждан Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, обильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега ожидаются во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября «в отдельных районах». URA.RU рассказывало, что ухудшение погодных условий утром 21 ноября вызвало проблемы с движением транспорта по дорогам Перми. Пробки достигли 9 баллов. А на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кунгура образовался затор из фур, которые не смогли подняться в гору по трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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