В Пермском крае ограничили движение на федеральных трассах из-за погоды

21 ноября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

ГИБДД призывает автомобилистов не выезжать на автотрассы без крайней необходимости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермском крае 21 ноября введено ограничение на двух федеральных трассах: М-7 «Волга» и Р-242. Это связано с ухудшением погодных условий, информирует Госавтоинспекция региона в Telegram. «В Пермском крае 21 ноября 2023 года с 12:00 до 23:59 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями вводится ограничение движения грузового транспорта на федеральной автодороге М-7 „Волга“, подъезд к г. Пермь (участок км 339+707 — км 506+331) и Р-242 Пермь — Екатеринбург (участок км 009+154 — км 160+387)», — предупредили в Госавтоинспекции. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. В ведомстве призвали участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Об «очень сильных снегопадах» предупредил граждан Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, обильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега ожидаются во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября «в отдельных районах». URA.RU рассказывало, что ухудшение погодных условий утром 21 ноября вызвало проблемы с движением транспорта по дорогам Перми. Пробки достигли 9 баллов. А на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кунгура образовался затор из фур, которые не смогли подняться в гору по трассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае 21 ноября введено ограничение на двух федеральных трассах: М-7 «Волга» и Р-242. Это связано с ухудшением погодных условий, информирует Госавтоинспекция региона в Telegram. «В Пермском крае 21 ноября 2023 года с 12:00 до 23:59 в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями вводится ограничение движения грузового транспорта на федеральной автодороге М-7 „Волга“, подъезд к г. Пермь (участок км 339+707 — км 506+331) и Р-242 Пермь — Екатеринбург (участок км 009+154 — км 160+387)», — предупредили в Госавтоинспекции. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. В ведомстве призвали участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Об «очень сильных снегопадах» предупредил граждан Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, обильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега ожидаются во второй половине дня 21 ноября и ночью 22 ноября «в отдельных районах». URA.RU рассказывало, что ухудшение погодных условий утром 21 ноября вызвало проблемы с движением транспорта по дорогам Перми. Пробки достигли 9 баллов. А на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Кунгура образовался затор из фур, которые не смогли подняться в гору по трассе.