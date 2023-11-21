Мэр Кургана Ситникова рассказала, когда начнут украшать город к Новому году

Курган начнут украшать к Новому году в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ярмарки. Курган, елка, новогодняя елка, новый год, площадь ленина, плащадь ленина
Специалисты продолжают ревизию гирлянд и световых конструкций Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова раскрыла, когда чиновники приступят к украшению города к главному празднику страны — Новому году. Об этом мэр сообщила в своем личном telegram-канале.

«Сейчас специалисты продолжают ревизию гирлянд и световых конструкций. С декабря постепенно начнем украшать город, создавать праздничное настроение. Также работаем над праздничной программой. Обязательно проведем елки в наших городских учреждениях культуры», — указано в посте канала «Елена Ситникова».

Мэр Кургана вместе с чиновниками провели оргкомитет, на котором обсудили оформление ледового города и праздничную торговлю. Ситникова напомнила, что в этом году единым стилем оформления города станут сказки Александра Пушкина, юбилей со дня рождения которого будут отмечать в 2024 году. Глава Кургана также рассказала, что на празднование Нового года пригласят детей бойцов специальной военной операции.

Ранее URA.RU писало, что Курган к Новому году оформят в русском народном стиле. Глава города Елена Ситникова рассказала, что чиновники готовят программу мероприятий под общей темой «Русь богатырская».

Мэр Ситникова собрала подчиненных, чтобы обсудить оформление Кургана к Новому году
Мэр Ситникова собрала подчиненных, чтобы обсудить оформление Кургана к Новому году
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Глава Кургана Елена Ситникова раскрыла, когда чиновники приступят к украшению города к главному празднику страны — Новому году. Об этом мэр сообщила в своем личном telegram-канале. «Сейчас специалисты продолжают ревизию гирлянд и световых конструкций. С декабря постепенно начнем украшать город, создавать праздничное настроение. Также работаем над праздничной программой. Обязательно проведем елки в наших городских учреждениях культуры», — указано в посте канала «Елена Ситникова». Мэр Кургана вместе с чиновниками провели оргкомитет, на котором обсудили оформление ледового города и праздничную торговлю. Ситникова напомнила, что в этом году единым стилем оформления города станут сказки Александра Пушкина, юбилей со дня рождения которого будут отмечать в 2024 году. Глава Кургана также рассказала, что на празднование Нового года пригласят детей бойцов специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что Курган к Новому году оформят в русском народном стиле. Глава города Елена Ситникова рассказала, что чиновники готовят программу мероприятий под общей темой «Русь богатырская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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