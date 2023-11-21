Мэр Кургана Ситникова рассказала, когда начнут украшать город к Новому году

Курган начнут украшать к Новому году в декабре

Специалисты продолжают ревизию гирлянд и световых конструкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова раскрыла, когда чиновники приступят к украшению города к главному празднику страны — Новому году. Об этом мэр сообщила в своем личном telegram-канале.

«Сейчас специалисты продолжают ревизию гирлянд и световых конструкций. С декабря постепенно начнем украшать город, создавать праздничное настроение. Также работаем над праздничной программой. Обязательно проведем елки в наших городских учреждениях культуры», — указано в посте канала «Елена Ситникова».

Мэр Кургана вместе с чиновниками провели оргкомитет, на котором обсудили оформление ледового города и праздничную торговлю. Ситникова напомнила, что в этом году единым стилем оформления города станут сказки Александра Пушкина, юбилей со дня рождения которого будут отмечать в 2024 году. Глава Кургана также рассказала, что на празднование Нового года пригласят детей бойцов специальной военной операции.

Ранее URA.RU писало, что Курган к Новому году оформят в русском народном стиле. Глава города Елена Ситникова рассказала, что чиновники готовят программу мероприятий под общей темой «Русь богатырская».