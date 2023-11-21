В ХМАО власти муниципалитета запретили публичные мероприятия в помещениях из-за коронавируса

В ХМАО власти муниципалитета запретили ужесточили антиковидные ограничения

21 ноября 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Ограничения вводятся до 26 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Советского района (ХМАО), пытаясь остановить распространение коронавируса, ввели до 26 ноября ограничения на проведение спортивных и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом говорится на сайте муниципалитета. «Вводятся ограничения по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей до 26 ноября включительно. Исключением являются массовых общероссийских и окружных мероприятий при условии выполнения санитарно-противоэпидемических требований», — сказано в сообщении администрации района. Также работников школ и детсадов обязали носить маски в течение рабочего дня в местах общего пользования. При входах в образовательные учреждения вводится термометрический контроль. В середине ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер в округе из-за стремительного роста заболеваемости среди югорчан. По информации властей региона, только за последний месяц количество подхвативших COVID-19 увеличилось на 190%.

Власти Советского района (ХМАО), пытаясь остановить распространение коронавируса, ввели до 26 ноября ограничения на проведение спортивных и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом говорится на сайте муниципалитета. «Вводятся ограничения по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей до 26 ноября включительно. Исключением являются массовых общероссийских и окружных мероприятий при условии выполнения санитарно-противоэпидемических требований», — сказано в сообщении администрации района. Также работников школ и детсадов обязали носить маски в течение рабочего дня в местах общего пользования. При входах в образовательные учреждения вводится термометрический контроль. В середине ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер в округе из-за стремительного роста заболеваемости среди югорчан. По информации властей региона, только за последний месяц количество подхвативших COVID-19 увеличилось на 190%.