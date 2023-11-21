21 ноября 2023

В ХМАО власти муниципалитета запретили публичные мероприятия в помещениях из-за коронавируса

В ХМАО власти муниципалитета запретили ужесточили антиковидные ограничения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводятся до 26 ноября Фото:

Власти Советского района (ХМАО), пытаясь остановить распространение коронавируса, ввели до 26 ноября ограничения на проведение спортивных и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом говорится на сайте муниципалитета.

«Вводятся ограничения по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей до 26 ноября включительно. Исключением являются массовых общероссийских и окружных мероприятий при условии выполнения санитарно-противоэпидемических требований», — сказано в сообщении администрации района.

Также работников школ и детсадов обязали носить маски в течение рабочего дня в местах общего пользования. При входах в образовательные учреждения вводится термометрический контроль.

В середине ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер в округе из-за стремительного роста заболеваемости среди югорчан. По информации властей региона, только за последний месяц количество подхвативших COVID-19 увеличилось на 190%.

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Власти Советского района (ХМАО), пытаясь остановить распространение коронавируса, ввели до 26 ноября ограничения на проведение спортивных и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом говорится на сайте муниципалитета. «Вводятся ограничения по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей до 26 ноября включительно. Исключением являются массовых общероссийских и окружных мероприятий при условии выполнения санитарно-противоэпидемических требований», — сказано в сообщении администрации района. Также работников школ и детсадов обязали носить маски в течение рабочего дня в местах общего пользования. При входах в образовательные учреждения вводится термометрический контроль. В середине ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер в округе из-за стремительного роста заболеваемости среди югорчан. По информации властей региона, только за последний месяц количество подхвативших COVID-19 увеличилось на 190%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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