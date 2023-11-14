Власти ХМАО ужесточат антикоронавирусные меры в регионе

15 ноября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

За последний месяц количество заболевших коронавирусом в Югре выросло на 190% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер в округе из-за стремительного роста заболеваемости среди югорчан. За последний месяц количество подхвативших COVID-19 увеличилось на 190%. Об итогах заседания оперативного штаба Югры под руководством губернатора сообщили на сайте правительства округа. «По данным Роспотребнадзора, в автономном округе с 6 по 12 ноября зарегистрирован 1291 случай заболевания COVID-19. За последние четыре недели фиксируется рост заболеваемости на 188,8%», — отметила Комарова на заседании. Руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева обратила внимание на то, что рост заболеваемости отмечается в 16 муниципалитетах, в шести превышен средний окружной показатель. Соловьева предложила усилить мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции. В частности ввести утреннюю термометрию, организовать текущие уборки с применением дезинфицирующих средств, обеззараживать воздух, а также ввести масочный режим на предприятиях и в общественных местах. Наталья Комарова введение данных мер поддержала. «Мы своим решением настаиваем на возвращении к жестким режимам профилактики заболевания. <…> Данные, которые приведены специалистами, говорят о том, что в этом есть необходимость», — отметила губернатор ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в Югре отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Так, в конце октября за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 20%. Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных, а днем ранее — 124. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила о введении жестких антикоронавирусных мер в округе из-за стремительного роста заболеваемости среди югорчан. За последний месяц количество подхвативших COVID-19 увеличилось на 190%. Об итогах заседания оперативного штаба Югры под руководством губернатора сообщили на сайте правительства округа. «По данным Роспотребнадзора, в автономном округе с 6 по 12 ноября зарегистрирован 1291 случай заболевания COVID-19. За последние четыре недели фиксируется рост заболеваемости на 188,8%», — отметила Комарова на заседании. Руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева обратила внимание на то, что рост заболеваемости отмечается в 16 муниципалитетах, в шести превышен средний окружной показатель. Соловьева предложила усилить мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции. В частности ввести утреннюю термометрию, организовать текущие уборки с применением дезинфицирующих средств, обеззараживать воздух, а также ввести масочный режим на предприятиях и в общественных местах. Наталья Комарова введение данных мер поддержала. «Мы своим решением настаиваем на возвращении к жестким режимам профилактики заболевания. <…> Данные, которые приведены специалистами, говорят о том, что в этом есть необходимость», — отметила губернатор ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в Югре отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Так, в конце октября за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 20%. Роспотребнадзор Югры зафиксировал 150 случаев больных, а днем ранее — 124.