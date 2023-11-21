Минюст внес польскую Civil Council в реестр нежелательных организаций

21 ноября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Министерство юстиции России внесло польский «Гражданский совет» (Civil Council) в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ. «Civil Council („Гражданский Совет“) (Республика Польша). По решению Генпрокураторы России от 3 ноября», — указано в обновленном реестре нежелательных организаций на сайте ведомства. Организация занималась тем, что привлекала жителей России вступить в состав Вооруженных сил Украины. Базировалась организация в Польше.

Министерство юстиции России внесло польский «Гражданский совет» (Civil Council) в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ. «Civil Council („Гражданский Совет“) (Республика Польша). По решению Генпрокураторы России от 3 ноября», — указано в обновленном реестре нежелательных организаций на сайте ведомства. Организация занималась тем, что привлекала жителей России вступить в состав Вооруженных сил Украины. Базировалась организация в Польше.