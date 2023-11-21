Минюст внес польскую Civil Council в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло польский «Гражданский совет» (Civil Council) в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
«Civil Council („Гражданский Совет“) (Республика Польша). По решению Генпрокураторы России от 3 ноября», —
Организация занималась тем, что привлекала жителей России вступить в состав Вооруженных сил Украины. Базировалась организация в Польше.
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