В Москве на выставке «Россия» выступил 21 ноября курганский ансамбль «Цветень», который является любимым музыкальным коллективом губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области.
«Накануне дня Курганской области на выставке „Россия“ курганские музыканты выступили в павильоне № 4 Министерства культуры РФ. Гостей выставки порадовал фольклорный ансамбль „Цветень“», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на ВДНХ также выступило «Зауральское трио баянистов». В день Курганской области на выставке «Россия» 22 ноября пройдут мастер-классы от Центра русской народной культуры «Лад» и от специалистов Курганского областного колледжа культуры.
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