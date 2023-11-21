21 ноября 2023

Любимый ансамбль Шумкова выступил на ВДНХ. Видео

Курганский ансамбль «Цветень» выступил на выставке «Россия» в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа Яхонт. Курган, группа цветень, цветень
Курганские артисты спели песни на ВДНХ Фото:

В Москве на выставке «Россия» выступил 21 ноября курганский ансамбль «Цветень», который является любимым музыкальным коллективом губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

«Накануне дня Курганской области на выставке „Россия“ курганские музыканты выступили в павильоне № 4 Министерства культуры РФ. Гостей выставки порадовал фольклорный ансамбль „Цветень“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на ВДНХ также выступило «Зауральское трио баянистов». В день Курганской области на выставке «Россия» 22 ноября пройдут мастер-классы от Центра русской народной культуры «Лад» и от специалистов Курганского областного колледжа культуры.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на выставке «Россия» выступил 21 ноября курганский ансамбль «Цветень», который является любимым музыкальным коллективом губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области. «Накануне дня Курганской области на выставке „Россия“ курганские музыканты выступили в павильоне № 4 Министерства культуры РФ. Гостей выставки порадовал фольклорный ансамбль „Цветень“», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на ВДНХ также выступило «Зауральское трио баянистов». В день Курганской области на выставке «Россия» 22 ноября пройдут мастер-классы от Центра русской народной культуры «Лад» и от специалистов Курганского областного колледжа культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...