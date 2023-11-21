21 ноября 2023

Пермские власти прокомментировали сообщение о бомбе в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, полиция, патруль ппс, кинолог с собакой
Силовики проверяют информацию о минировании школы в Березниках (архивное фото) Фото:

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию о том, что было сообщение о возможном минировании школы в Березниках. Об этом сообщили в СМИ.

«В 21 час 20 минут 21 ноября поступила информация о возможном минировании школы №3 в Березниках. Оперативные службы были своевременно оповещены об этом и срочно выехали на место», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на комментарий регионального Минтербеза.

По данным издания, в Минтербезе уточнили, что в настоящее время по факту сообщения о минировании школы проводится проверка. Сотрудники ведомства попросили жителей Березников соблюдать спокойствие и брать информацию из официальных источников.

В октябре власти Березников в Пермском крае усилии меры безопасности в местных школах. Эти действия связаны с тем, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что подросток якобы готовит нападение на березниковскую школу №30.

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В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию о том, что было сообщение о возможном минировании школы в Березниках. Об этом сообщили в СМИ. «В 21 час 20 минут 21 ноября поступила информация о возможном минировании школы №3 в Березниках. Оперативные службы были своевременно оповещены об этом и срочно выехали на место», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на комментарий регионального Минтербеза. По данным издания, в Минтербезе уточнили, что в настоящее время по факту сообщения о минировании школы проводится проверка. Сотрудники ведомства попросили жителей Березников соблюдать спокойствие и брать информацию из официальных источников. В октябре власти Березников в Пермском крае усилии меры безопасности в местных школах. Эти действия связаны с тем, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что подросток якобы готовит нападение на березниковскую школу №30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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