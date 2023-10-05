05 октября 2023

В школах Березников усилили меры безопасности после сообщений о подготовке атаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза минирования главпочтамта и школы №69. Екатеринбург, эвакуация, происшествие, чрезвычайное происшествие, полиция, оцепление
Безопасность в школах обеспечена (архивное фото) Фото:

Власти Березников в Пермском крае усилии меры безопасности в местных школах. В учреждениях также прошли внеплановые проверки, сообщили URA.RU в мэрии.

«Руководителями общеобразовательных учреждений усилены меры безопасности, в школах проведены внеплановые проверки пропускного и внутриобъектового режима», — рассказали в администрации Березников. Эти действия с вязаны с тем, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что подросток якобы готовит нападение на березниковскую школу №30. Как подчеркнули в мэрии, «сотрудники компетентных органов проверяют достоверность указанных фактов».

Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о готовящемся нападении на школу появилась в Telegram от имени конкретного подростка. После этого школьник и его семья подверглись травле.

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Власти Березников в Пермском крае усилии меры безопасности в местных школах. В учреждениях также прошли внеплановые проверки, сообщили URA.RU в мэрии. «Руководителями общеобразовательных учреждений усилены меры безопасности, в школах проведены внеплановые проверки пропускного и внутриобъектового режима», — рассказали в администрации Березников. Эти действия с вязаны с тем, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что подросток якобы готовит нападение на березниковскую школу №30. Как подчеркнули в мэрии, «сотрудники компетентных органов проверяют достоверность указанных фактов». Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о готовящемся нападении на школу появилась в Telegram от имени конкретного подростка. После этого школьник и его семья подверглись травле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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