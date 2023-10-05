В школах Березников усилили меры безопасности после сообщений о подготовке атаки

Власти Березников в Пермском крае усилии меры безопасности в местных школах. В учреждениях также прошли внеплановые проверки, сообщили URA.RU в мэрии.
«Руководителями общеобразовательных учреждений усилены меры безопасности, в школах проведены внеплановые проверки пропускного и внутриобъектового режима», — рассказали в администрации Березников. Эти действия с вязаны с тем, что в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что подросток якобы готовит нападение на березниковскую школу №30. Как подчеркнули в мэрии, «сотрудники компетентных органов проверяют достоверность указанных фактов».
Ранее URA.RU рассказывало, что сообщения о готовящемся нападении на школу появилась в Telegram от имени конкретного подростка. После этого школьник и его семья подверглись травле.
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