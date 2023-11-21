21 ноября 2023

Киев просит у Вашингтона радары, чтобы обезопасить заводы по производству оружия

Politico: Украина хочет от США радары ближнего действия Sentinel
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Нато.вооружение. техника. stock, радар, пво, stock, радиолокационный
Украина выпрашивает у Штатов радары для защиты оружейных заводов Фото:

Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары, чтобы обеспечить защиту предприятий, производящих оружие. Об этом сообщили в СМИ.

«Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия. Речь идет о радарах Sentinel», — передает издание Politico, ссылаясь на свой источник.

По данным издания, радары Sentinel, способны отслеживать российские баллистические ракеты. Кроме того, они могут засечь медленно движущиеся беспилотники.

В сентябре 2023 года Украина просила у США новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Представители режима в Киеве утверждали, что без достаточного числа комплексов Patriot невозможно обеспечить в стране безопасность предстоящих выборов президента.

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Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары, чтобы обеспечить защиту предприятий, производящих оружие. Об этом сообщили в СМИ. «Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия. Речь идет о радарах Sentinel», — передает издание Politico, ссылаясь на свой источник. По данным издания, радары Sentinel, способны отслеживать российские баллистические ракеты. Кроме того, они могут засечь медленно движущиеся беспилотники. В сентябре 2023 года Украина просила у США новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Представители режима в Киеве утверждали, что без достаточного числа комплексов Patriot невозможно обеспечить в стране безопасность предстоящих выборов президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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