Киев просит у Вашингтона радары, чтобы обезопасить заводы по производству оружия

Politico: Украина хочет от США радары ближнего действия Sentinel

22 ноября 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

Украина выпрашивает у Штатов радары для защиты оружейных заводов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары, чтобы обеспечить защиту предприятий, производящих оружие. Об этом сообщили в СМИ. «Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия. Речь идет о радарах Sentinel», — передает издание Politico, ссылаясь на свой источник. По данным издания, радары Sentinel, способны отслеживать российские баллистические ракеты. Кроме того, они могут засечь медленно движущиеся беспилотники. В сентябре 2023 года Украина просила у США новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Представители режима в Киеве утверждали, что без достаточного числа комплексов Patriot невозможно обеспечить в стране безопасность предстоящих выборов президента.

Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары, чтобы обеспечить защиту предприятий, производящих оружие. Об этом сообщили в СМИ. «Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия. Речь идет о радарах Sentinel», — передает издание Politico, ссылаясь на свой источник. По данным издания, радары Sentinel, способны отслеживать российские баллистические ракеты. Кроме того, они могут засечь медленно движущиеся беспилотники. В сентябре 2023 года Украина просила у США новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Представители режима в Киеве утверждали, что без достаточного числа комплексов Patriot невозможно обеспечить в стране безопасность предстоящих выборов президента.