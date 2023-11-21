Киев просит у Вашингтона радары, чтобы обезопасить заводы по производству оружия

Украина обратилась к властям США с просьбой поставить радары, чтобы обеспечить защиту предприятий, производящих оружие. Об этом сообщили в СМИ.
«Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия. Речь идет о радарах Sentinel», —
По данным издания, радары Sentinel, способны отслеживать российские баллистические ракеты. Кроме того, они могут засечь медленно движущиеся беспилотники.
В сентябре 2023 года Украина просила у США новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Представители режима в Киеве утверждали, что без достаточного числа комплексов Patriot невозможно обеспечить в стране безопасность предстоящих выборов президента.
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