01 сентября 2023

Украина придумала новый способ выпрашивать военную помощь у Запада

Подоляк потребовал ЗРК Patriot, чтобы провести выборы на Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимы ЗРК Patriot Фото:
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Для проведения выборов в запланированные сроки киевскому режиму нужны новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Возникают вопросы безопасности, реализации избирательных прав граждан Украины, возникают вопросы права на агитацию, которые также нужно будет обеспечить. <…> Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot», — заявил Подоляк в эфире украинского телеканала ТСН. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не получил ответ от Запада.

Ранее украинский глава заявил, что США должны спонсировать президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения, передает RT.

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Для проведения выборов в запланированные сроки киевскому режиму нужны новые поставки систем ПВО, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Возникают вопросы безопасности, реализации избирательных прав граждан Украины, возникают вопросы права на агитацию, которые также нужно будет обеспечить. <…> Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot», — заявил Подоляк в эфире украинского телеканала ТСН. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не получил ответ от Запада. Ранее украинский глава заявил, что США должны спонсировать президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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