Врач объяснила причину возникновения головной боли после сна

Врач-сомнолог Царева: нарушение режима способно вызвать головную боль после сна

22 ноября 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Гипоксия может быть причиной головной боли после сна, заявила Елена Царева Фото: Анна Майорова © URA.RU Если головная боль часто беспокоит вас по утрам, это может быть признаком нарушения режима сна и бодрствования. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева. «Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима», — передает слова Царевой радио Sputnik . Она добавила, что из-за частых изменений часовых поясов организм находится в постоянной адаптации. Еще одна возможная причина головной боли после сна — это недостаток свежего воздуха или духота в спальном помещении. Утренние головные боли после сна также могут быть связаны с серьезными проблемами со здоровьем, таких как обструктивное апноэ (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время отдыха — прим. URA.RU) во сне или гипоксия, вызванная храпом. Высокое артериальное давление и психологическое состояние, такое как депрессия, также могут быть причиной головной боли после сна. При частых случаях рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования и определения причины, заключила Царева.

Если головная боль часто беспокоит вас по утрам, это может быть признаком нарушения режима сна и бодрствования. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева. «Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима», — передает слова Царевой радио Sputnik. Она добавила, что из-за частых изменений часовых поясов организм находится в постоянной адаптации. Еще одна возможная причина головной боли после сна — это недостаток свежего воздуха или духота в спальном помещении. Утренние головные боли после сна также могут быть связаны с серьезными проблемами со здоровьем, таких как обструктивное апноэ (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время отдыха — прим. URA.RU) во сне или гипоксия, вызванная храпом. Высокое артериальное давление и психологическое состояние, такое как депрессия, также могут быть причиной головной боли после сна. При частых случаях рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования и определения причины, заключила Царева.