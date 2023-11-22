Врач объяснила причину возникновения головной боли после сна

Врач-сомнолог Царева: нарушение режима способно вызвать головную боль после сна
© Служба новостей «URA.RU»
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Гипоксия может быть причиной головной боли после сна, заявила Елена Царева Фото:

Если головная боль часто беспокоит вас по утрам, это может быть признаком нарушения режима сна и бодрствования. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

«Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима», — передает слова Царевой радио Sputnik. Она добавила, что из-за частых изменений часовых поясов организм находится в постоянной адаптации. Еще одна возможная причина головной боли после сна — это недостаток свежего воздуха или духота в спальном помещении.

Утренние головные боли после сна также могут быть связаны с серьезными проблемами со здоровьем, таких как обструктивное апноэ (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время отдыха — прим. URA.RU) во сне или гипоксия, вызванная храпом. Высокое артериальное давление и психологическое состояние, такое как депрессия, также могут быть причиной головной боли после сна. При частых случаях рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования и определения причины, заключила Царева.

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Если головная боль часто беспокоит вас по утрам, это может быть признаком нарушения режима сна и бодрствования. Об этом рассказала врач-сомнолог Елена Царева. «Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима», — передает слова Царевой радио Sputnik. Она добавила, что из-за частых изменений часовых поясов организм находится в постоянной адаптации. Еще одна возможная причина головной боли после сна — это недостаток свежего воздуха или духота в спальном помещении. Утренние головные боли после сна также могут быть связаны с серьезными проблемами со здоровьем, таких как обструктивное апноэ (патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время отдыха — прим. URA.RU) во сне или гипоксия, вызванная храпом. Высокое артериальное давление и психологическое состояние, такое как депрессия, также могут быть причиной головной боли после сна. При частых случаях рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования и определения причины, заключила Царева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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