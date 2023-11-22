Ангарского маньяка приговорили еще к 10 годам колонии

22 ноября 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Михаил Попков получил новое наказание по делу о трех эпизодах убийства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении «ангарского маньяка» 59-летнего Михаила Попкова, которого признали виновным в убийстве двух и более лиц. Наказание подразумевает 10 лет колонии. Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области. «Попков получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех эпизодах [убийства]», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что в период с 1997 по 2003 год Попков совершил убийство трех женщин. В октябре 1997-го и марте 1998 года две женщины, в возрасте 25 и 27 лет соответственно, были задушены на берегу реки Ангара в Иркутской области. Одну из жертв обвиняемый облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый убил еще одну женщину, 31-летнюю, в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ножевых ударов. Таким образом, в связи с ранее вынесенными приговорами, он будет отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. До вступления приговора в законную силу Попков будет содержаться в СИЗО-1 города Иркутска, заключили в прокуратуре. «Ангарский маньяк» был осужден на пожизненное лишение свободы за серийные убийства с 1990 по 2010 годы, в результате которых было совершено 83 убийства. Кроме того, ему были назначены еще два пожизненных срока. Ранее Попков подавал жалобу в Иркутский областной суд на решение о лишении его звания младшего лейтенанта милиции. Дело в том, что это звание позволяло ему получать пенсию в размере 24 тысяч рублей, и эти выплаты были его единственным источником дохода, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении «ангарского маньяка» 59-летнего Михаила Попкова, которого признали виновным в убийстве двух и более лиц. Наказание подразумевает 10 лет колонии. Об этом рассказали в прокуратуре Иркутской области. «Попков получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех эпизодах [убийства]», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что в период с 1997 по 2003 год Попков совершил убийство трех женщин. В октябре 1997-го и марте 1998 года две женщины, в возрасте 25 и 27 лет соответственно, были задушены на берегу реки Ангара в Иркутской области. Одну из жертв обвиняемый облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый убил еще одну женщину, 31-летнюю, в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ножевых ударов. Таким образом, в связи с ранее вынесенными приговорами, он будет отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. До вступления приговора в законную силу Попков будет содержаться в СИЗО-1 города Иркутска, заключили в прокуратуре. «Ангарский маньяк» был осужден на пожизненное лишение свободы за серийные убийства с 1990 по 2010 годы, в результате которых было совершено 83 убийства. Кроме того, ему были назначены еще два пожизненных срока. Ранее Попков подавал жалобу в Иркутский областной суд на решение о лишении его звания младшего лейтенанта милиции. Дело в том, что это звание позволяло ему получать пенсию в размере 24 тысяч рублей, и эти выплаты были его единственным источником дохода, передает «Утро.ру».