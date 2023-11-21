ГИБДД обратилась к курганским водителям с предупреждением

ГИБДД рекомендует курганским водителям не выезжать на трассу из-за непогоды

22 ноября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области на дорогах будет скользко из-за снега с дожнем, предупредили в ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госавтоинспекция обратилась к курганским водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее и не выезжать за город. В связи с резким изменением погодных условий, дождя и мокрого снега на дорогах будет скользко, предупреждает ведомство. «В связи с изменениями погодных условий и осадками в виде дождя и мокрого снега, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности, исключить движение на загородных дорогах. Сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем на проезжей части наблюдается зимняя скользкость», — говорится в сообщении ГИБДД. Водителей просят отказаться от поездок, в том числе по городу. Пешеходам необходимо крайне внимательно пересекать проезжую часть, убедившись в безопасности перехода. При возникновении ЧП на дорогах можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефон экстренных служб: 112, 020.

Госавтоинспекция обратилась к курганским водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее и не выезжать за город. В связи с резким изменением погодных условий, дождя и мокрого снега на дорогах будет скользко, предупреждает ведомство. «В связи с изменениями погодных условий и осадками в виде дождя и мокрого снега, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности, исключить движение на загородных дорогах. Сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем на проезжей части наблюдается зимняя скользкость», — говорится в сообщении ГИБДД. Водителей просят отказаться от поездок, в том числе по городу. Пешеходам необходимо крайне внимательно пересекать проезжую часть, убедившись в безопасности перехода. При возникновении ЧП на дорогах можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефон экстренных служб: 112, 020.