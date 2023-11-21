21 ноября 2023

ГИБДД обратилась к курганским водителям с предупреждением

ГИБДД рекомендует курганским водителям не выезжать на трассу из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, снег на дороге, автомобили, парковка, лед
В Курганской области на дорогах будет скользко из-за снега с дожнем, предупредили в ГИБДД Фото:

Госавтоинспекция обратилась к курганским водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее и не выезжать за город. В связи с резким изменением погодных условий, дождя и мокрого снега на дорогах будет скользко, предупреждает ведомство.

«В связи с изменениями погодных условий и осадками в виде дождя и мокрого снега, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности, исключить движение на загородных дорогах. Сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем на проезжей части наблюдается зимняя скользкость», — говорится в сообщении ГИБДД.

Водителей просят отказаться от поездок, в том числе по городу. Пешеходам необходимо крайне внимательно пересекать проезжую часть, убедившись в безопасности перехода. При возникновении ЧП на дорогах можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефон экстренных служб: 112, 020.

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Госавтоинспекция обратилась к курганским водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее и не выезжать за город. В связи с резким изменением погодных условий, дождя и мокрого снега на дорогах будет скользко, предупреждает ведомство. «В связи с изменениями погодных условий и осадками в виде дождя и мокрого снега, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности, исключить движение на загородных дорогах. Сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем на проезжей части наблюдается зимняя скользкость», — говорится в сообщении ГИБДД. Водителей просят отказаться от поездок, в том числе по городу. Пешеходам необходимо крайне внимательно пересекать проезжую часть, убедившись в безопасности перехода. При возникновении ЧП на дорогах можно обратиться в дежурную группу ОБДПС ГИБДД по городу Кургану по телефону: 8 (3522) 25-64-90, либо на единый телефон экстренных служб: 112, 020.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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