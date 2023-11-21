21 ноября 2023

У тюменки забрали валюту, которую она незаконно пыталась вывезти за границу. Фото

Сотрудники ФСБ задержали тюменку, которая занималась контрабандой валюты
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина планировала вывезти валюту в Узбекистан Фото:

Жительница Тюмени незаконно пыталась вывезти в Узбекистан валюту, но была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по решению суда денежные средства были изъяты в пользу государства.

«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданки России к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с Тюменской таможней женщина задержана поличным в международном терминале аэропорта „Рощино“ при попытке незаконного перемещения без декларирования в Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере», — пояснили агентству в пресс-службе ФСБ по Тюменской области.

Там добавили, что впоследствии женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов. Тюменку приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Изъятая силовиками валюта была обращена в доход государства.

Женщина планировала вывезти валюту в Узбекистан
Женщина планировала вывезти валюту в Узбекистан

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Жительница Тюмени незаконно пыталась вывезти в Узбекистан валюту, но была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по решению суда денежные средства были изъяты в пользу государства. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданки России к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с Тюменской таможней женщина задержана поличным в международном терминале аэропорта „Рощино“ при попытке незаконного перемещения без декларирования в Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере», — пояснили агентству в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что впоследствии женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов. Тюменку приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Изъятая силовиками валюта была обращена в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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