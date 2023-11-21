У тюменки забрали валюту, которую она незаконно пыталась вывезти за границу. Фото

Сотрудники ФСБ задержали тюменку, которая занималась контрабандой валюты

22 ноября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Женщина планировала вывезти валюту в Узбекистан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюмени незаконно пыталась вывезти в Узбекистан валюту, но была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по решению суда денежные средства были изъяты в пользу государства. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданки России к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с Тюменской таможней женщина задержана поличным в международном терминале аэропорта „Рощино“ при попытке незаконного перемещения без декларирования в Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере», — пояснили агентству в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что впоследствии женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов. Тюменку приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Изъятая силовиками валюта была обращена в доход государства. Женщина планировала вывезти валюту в Узбекистан Пресс-служба РУ ФСБ России по Тюменской области

Жительница Тюмени незаконно пыталась вывезти в Узбекистан валюту, но была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по решению суда денежные средства были изъяты в пользу государства. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданки России к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с Тюменской таможней женщина задержана поличным в международном терминале аэропорта „Рощино“ при попытке незаконного перемещения без декларирования в Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере», — пояснили агентству в пресс-службе ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что впоследствии женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов. Тюменку приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Изъятая силовиками валюта была обращена в доход государства.