Осужденный бывший вице-мэр Магнитогорска пытался заменить срок в колонии на принудительные работы

Бывший вице-мэр Магнитогорска Измалков просил заменить срок в колонии работами

22 ноября 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Валерий Измалков отсидел в колонии почти половину от назначенного срока Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший вице-мэр Магнитогорска (Челябинская область) Валерий Измалков, которого признали виновным в коррупции и осудили на четыре года колонии, пытался заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, постановление об отказе в смягчении наказания было оставлено в силе. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы осужденного Валерия Измалкова и его адвоката. Постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска от 4 августа 2023 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания принудительными работами оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Измалков был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в начале декабря 2021 года. Его обвинили в получении взятки. Речь шла о деньгах, которые в период нахождения на посту вице-мэра он получил от коммерсантов за выделение земельных участков под строительство. По версии следствия, Измалков получил от представителей бизнеса около двух миллионов рублей. Сразу после задержания бывшего вице-мэра отправили в СИЗО, откуда он вышел спустя почти восемь месяцев. Бывший вице-мэр полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием. В августе 2022 года его дело было направлено в суд. А в январе 2023 года Измалкова осудили на четыре года колонии общего режима. В приговор ему зачли срок пребывания в СИЗО по расчету один день за полтора. То есть, на январь 2024 года придется половина от назначенного судом наказания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-мэр Магнитогорска (Челябинская область) Валерий Измалков, которого признали виновным в коррупции и осудили на четыре года колонии, пытался заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, постановление об отказе в смягчении наказания было оставлено в силе. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы осужденного Валерия Измалкова и его адвоката. Постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска от 4 августа 2023 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания принудительными работами оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Измалков был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в начале декабря 2021 года. Его обвинили в получении взятки. Речь шла о деньгах, которые в период нахождения на посту вице-мэра он получил от коммерсантов за выделение земельных участков под строительство. По версии следствия, Измалков получил от представителей бизнеса около двух миллионов рублей. Сразу после задержания бывшего вице-мэра отправили в СИЗО, откуда он вышел спустя почти восемь месяцев. Бывший вице-мэр полностью признал вину и стал сотрудничать со следствием. В августе 2022 года его дело было направлено в суд. А в январе 2023 года Измалкова осудили на четыре года колонии общего режима. В приговор ему зачли срок пребывания в СИЗО по расчету один день за полтора. То есть, на январь 2024 года придется половина от назначенного судом наказания.