Задержанного ФСБ экс-замглавы Магнитогорска отправили за решетку. Фото

02 декабря 2021 в 19:07 Размер текста - 17 +

Из зала судебных заседаний бывший замглавы Магнитогорска отправился в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков, задержанный ФСБ по обвинению в получении взятки, ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял 2 декабря Правобережный районный суд второго по величине города Челябинской области. «Следователь ходатайствовал об избрании Измалкову меры пресечения в виде взятия под стражу до 1 февраля. Суд, рассмотрев все аргументы, удовлетворил ходатайство», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, подозреваемый в 2015—2016 годах получил около 1,5 млн рублей за выделение земельных участков. По итогам расследования, проведенного сотрудниками челябинского УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). На суде уже прозвучала сумма взятки в 2 млн рублей. Правовое управление администрации Магнитогорска Измалков возглавлял с весны 2005 года. Спустя пять лет — при ныне осужденном за коррупцию главе Евгении Тефтелеве — его повысили до вице-мэра по имуществу и правовым вопросам. Предшественник Измалкова на этом посту, Виталий Сидоренко, попал под следствие по обвинению во взяточничестве. Осенью 2019 года Измалков ушел в отставку. Валерий Измалков обвиняется в получении взятки Фото: Илья Московец © URA.RU Судебное заседание прошло за закрытыми дверями Фото: Илья Московец © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков, задержанный ФСБ по обвинению в получении взятки, ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял 2 декабря Правобережный районный суд второго по величине города Челябинской области. «Следователь ходатайствовал об избрании Измалкову меры пресечения в виде взятия под стражу до 1 февраля. Суд, рассмотрев все аргументы, удовлетворил ходатайство», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, подозреваемый в 2015—2016 годах получил около 1,5 млн рублей за выделение земельных участков. По итогам расследования, проведенного сотрудниками челябинского УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). На суде уже прозвучала сумма взятки в 2 млн рублей. Правовое управление администрации Магнитогорска Измалков возглавлял с весны 2005 года. Спустя пять лет — при ныне осужденном за коррупцию главе Евгении Тефтелеве — его повысили до вице-мэра по имуществу и правовым вопросам. Предшественник Измалкова на этом посту, Виталий Сидоренко, попал под следствие по обвинению во взяточничестве. Осенью 2019 года Измалков ушел в отставку.