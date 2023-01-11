Бывшего вице-мэра Магнитогорска отправили в колонию

12 января 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Валерий Измалков полностью признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшего заместителя главы Магнитогорска (Челябинская область) Валерия Измалкова, обвиняемого во взятке, признали виновным и приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Гособвинение просило для Измалкова восемь лет заключения. Все денежные средства, которые Измалков получил со взяток, конфискованы в доход государства. Всего у бывшего чиновника конфисковали 2 млн 350 тысяч рублей. Измалков обвинялся в том, что в 2015—2016 годах он, занимая должность вице-мэра, получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Оперативное сопровождение уголовное дела ведет УФСБ по Челябинской области. Экс-чиновник находился в СИЗО с декабря 2021 года. Однако в июле 2022 года его отпустили под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. В августе 2022 года дело передали в суд.

Бывшего заместителя главы Магнитогорска (Челябинская область) Валерия Измалкова, обвиняемого во взятке, признали виновным и приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года. Он взят под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Гособвинение просило для Измалкова восемь лет заключения. Все денежные средства, которые Измалков получил со взяток, конфискованы в доход государства. Всего у бывшего чиновника конфисковали 2 млн 350 тысяч рублей. Измалков обвинялся в том, что в 2015—2016 годах он, занимая должность вице-мэра, получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Оперативное сопровождение уголовное дела ведет УФСБ по Челябинской области. Экс-чиновник находился в СИЗО с декабря 2021 года. Однако в июле 2022 года его отпустили под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. В августе 2022 года дело передали в суд.