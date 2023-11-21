Прокуратура продолжит контролировать ситуацию в школе Салехарда

Во второй школе Салехарда устранили нарушения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в школе № 2, на недостатки в которой жаловались родители учеников, устранили нарушения пожарной безопасности и санитарных правил. В этом убедилась межведомственная комиссия при проведении выездного заседания, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Нарушения в области пожарной безопасности и санитарных правил устранены. График образовательной деятельности скорректирован, чтобы не допускать скопления школьников. Контроль над ситуацией мы не снимаем, продолжим взаимодействие с руководством школы и администрацией», — приводит слова прокурора Салехарда Евгения Губкина пресс-служба прокуратуры округа в telegram-канале.

В администрации школы корреспонденту агентства сообщили, что привели расписание в соответствие с санитарными нормами, теперь перемены 10 и 20 минут, как и положено. Для устранения замечаний по пожарной безопасности, снесены все перегородки, нашли новые варианты реализации образовательных пространств. В санитарных комнатах установлены бойлеры — есть горячая вода. Питание в столовой организовано в семь потоков в первую смену и пять во вторую.

В пресс-службе мэрии Салехарда отметили, что глава города Алексей Титовский выразил благодарность контролирующим органам за плодотворное сотрудничество. Работа по устранению недостатков в школе велась в тесном взаимодействии с ними.

Ранее, родители учащихся пожаловались в прокуратуру на нарушения в школе. Прокуратура внесла представление по устранению выявленных недостатков. Замечания были устранены раньше срока.