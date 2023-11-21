Для челябинской ежевики подобрали лучший заменитель солнца

В Челябинске начали выращивать ежевику с помощью искусственного света

Урожай ежевики подняли за счет искусственного света Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на примере ежевики подобрали условия освещенности растений в дополнение к энергии солнца. Как рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, ученые добились снижения затрат на электроэнергию при выращивании посадочного материала на 10 — 15%.

«Ученые выяснили, насколько влияют на растения инвитро внешние факторы, а точнее искусственный свет. Специалисты смогли определить границы и технологические параметры определенного светового режима, позволяющие получать здоровые растения и дать экономический эффект от снижения затрат на электроэнергию на 10 — 15%», — отметили в минсельхозе.

Работу в интересах ООО «НПО «Сад и огород» провели ученые Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ). Исследования проводились на ежевике, которая сегодня становится одной из самых популярных садовых агрокультур.

Специалисты подчеркнули, что недостаток света нарушает развитие растений. Искусственное освещение может удлинять световой день или полностью заменять солнце. Исследователи сопоставили ряд параметров, таких как: интенсивность, световой период и спектральный состав света.

В ходе работы, отметила профессор Елена Басарыгина, ученые впервые получили данные о спектральных свойствах листа ежевики, полученных методом микроклонального размножения. Использовав информацию, исследователи апробировали техники, которые повышают экономическую эффективность метода микроклонального размножения ежевики.

В минсельхозе изучили итоги девяти научно-исследовательских работ. По заказу птицефабрики «Челябинская» ученые ЮУрГАУ составили электронную карту полей предприятия по содержанию в них элементов азота, калия, фосфора. Для данной компании также разработали методы повышение продуктивности кур. По заказу хозяйства «Березка» разработаны мероприятия по внедрению технологии возделывания кукурузы на зерно в условиях степной зоны региона. Госсубсидии получат семь из представленных проектов, соответствующих требованиям для направления средств. На данные цели регион направил пять миллионов рублей. Об этом сообщил министр Алексей Кобылин.