21 ноября 2023

В Кольцово задержали соратника криминального авторитета Геры ЖБИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Из аэропорта рецидивиста доставили в изолятор (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово утром 22 ноября задержали Александра Дискова по прозвищу «Фартовый», который считается правопреемником известного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Мужчина прилетел в Екатеринбург из Дубая, где скрывался после громкого инцидента. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ранним утром в Кольцово задержали Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Взяли по двум статьям — „Покушение на убийство“ и „Хулиганство“. Мужчина был задержан сразу по прилету из Дубая, где скрывался после своей последней выходки», — сказал собеседник агентства.

Речь идет об инциденте, который произошел в баре на улице Радищева в начале ноября. Там, по словам источника, «Фартовый» избил трех мужчин и расстрелял из боевого пистолета машину Cadillac Escalade. «После этого он скрылся со своей охраной, а вскоре вместе с женой вылетел в Дубай. Сейчас Фартовый находится в ИВС», — добавил инсайдер.

Александр Дисков является соратником и правопреемником известного авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), скончавшегося два года назад. Его называют лидером уличных группировок, который после смерти Гардта подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Фартовый несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок он сидел за «Причинение тяжких телесных повреждений» и должен был последние месяцы находиться под надзором.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что информации, которой можно поделиться со СМИ, пока нет.

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В аэропорту Кольцово утром 22 ноября задержали Александра Дискова по прозвищу «Фартовый», который считается правопреемником известного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Мужчина прилетел в Екатеринбург из Дубая, где скрывался после громкого инцидента. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ранним утром в Кольцово задержали Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Взяли по двум статьям — „Покушение на убийство“ и „Хулиганство“. Мужчина был задержан сразу по прилету из Дубая, где скрывался после своей последней выходки», — сказал собеседник агентства. Речь идет об инциденте, который произошел в баре на улице Радищева в начале ноября. Там, по словам источника, «Фартовый» избил трех мужчин и расстрелял из боевого пистолета машину Cadillac Escalade. «После этого он скрылся со своей охраной, а вскоре вместе с женой вылетел в Дубай. Сейчас Фартовый находится в ИВС», — добавил инсайдер. Александр Дисков является соратником и правопреемником известного авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), скончавшегося два года назад. Его называют лидером уличных группировок, который после смерти Гардта подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Фартовый несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок он сидел за «Причинение тяжких телесных повреждений» и должен был последние месяцы находиться под надзором. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что информации, которой можно поделиться со СМИ, пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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