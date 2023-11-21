В Кольцово задержали соратника криминального авторитета Геры ЖБИ

22 ноября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Из аэропорта рецидивиста доставили в изолятор (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово утром 22 ноября задержали Александра Дискова по прозвищу «Фартовый», который считается правопреемником известного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Мужчина прилетел в Екатеринбург из Дубая, где скрывался после громкого инцидента. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ранним утром в Кольцово задержали Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Взяли по двум статьям — „Покушение на убийство“ и „Хулиганство“. Мужчина был задержан сразу по прилету из Дубая, где скрывался после своей последней выходки», — сказал собеседник агентства. Речь идет об инциденте, который произошел в баре на улице Радищева в начале ноября. Там, по словам источника, «Фартовый» избил трех мужчин и расстрелял из боевого пистолета машину Cadillac Escalade. «После этого он скрылся со своей охраной, а вскоре вместе с женой вылетел в Дубай. Сейчас Фартовый находится в ИВС», — добавил инсайдер. Александр Дисков является соратником и правопреемником известного авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), скончавшегося два года назад. Его называют лидером уличных группировок, который после смерти Гардта подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Фартовый несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок он сидел за «Причинение тяжких телесных повреждений» и должен был последние месяцы находиться под надзором. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что информации, которой можно поделиться со СМИ, пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту Кольцово утром 22 ноября задержали Александра Дискова по прозвищу «Фартовый», который считается правопреемником известного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Мужчина прилетел в Екатеринбург из Дубая, где скрывался после громкого инцидента. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ранним утром в Кольцово задержали Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Взяли по двум статьям — „Покушение на убийство“ и „Хулиганство“. Мужчина был задержан сразу по прилету из Дубая, где скрывался после своей последней выходки», — сказал собеседник агентства. Речь идет об инциденте, который произошел в баре на улице Радищева в начале ноября. Там, по словам источника, «Фартовый» избил трех мужчин и расстрелял из боевого пистолета машину Cadillac Escalade. «После этого он скрылся со своей охраной, а вскоре вместе с женой вылетел в Дубай. Сейчас Фартовый находится в ИВС», — добавил инсайдер. Александр Дисков является соратником и правопреемником известного авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ), скончавшегося два года назад. Его называют лидером уличных группировок, который после смерти Гардта подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Фартовый несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок он сидел за «Причинение тяжких телесных повреждений» и должен был последние месяцы находиться под надзором. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что информации, которой можно поделиться со СМИ, пока нет.