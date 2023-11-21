21 ноября 2023

После публикации URA.RU организаторы украсили курганскую елку на ВДНХ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскую ель на ВДНХ украсили, чтобы показать «благосостояние» региона Фото:

На международной выставке «Россия» на ВДНХ украсили елку от Курганской области. Ранее на ней не было игрушек, а также посетители заметили, что дерево имеет желтый окрас хвои. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку в Москве.

«Елку украсили прямо перед проведением Дня Курганской области. Челябинская и пермская пока остались без украшений», — передает корреспондент URA.RU

Отмечается, что новогодние ели стали шуточным показателем благосостояния регионов на международной выставке. На тот момент были украшены только свердловская, ямальская и тюменская елки. Также игрушками была увешена ель из ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков будет открывать День Курганской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проходит 22 ноября на ВДНХ в Москве. Позднее появилась информация, что курганские VIP также будут на выставке в качестве спикеров.

Курганскую елку на выставке «Россия» украсили после публикации
Курганскую елку на выставке «Россия» украсили после публикации
Фото:


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На международной выставке «Россия» на ВДНХ украсили елку от Курганской области. Ранее на ней не было игрушек, а также посетители заметили, что дерево имеет желтый окрас хвои. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку в Москве. «Елку украсили прямо перед проведением Дня Курганской области. Челябинская и пермская пока остались без украшений», — передает корреспондент URA.RU Отмечается, что новогодние ели стали шуточным показателем благосостояния регионов на международной выставке. На тот момент были украшены только свердловская, ямальская и тюменская елки. Также игрушками была увешена ель из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков будет открывать День Курганской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проходит 22 ноября на ВДНХ в Москве. Позднее появилась информация, что курганские VIP также будут на выставке в качестве спикеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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