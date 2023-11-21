После публикации URA.RU организаторы украсили курганскую елку на ВДНХ. Фото

22 ноября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Курганскую ель на ВДНХ украсили, чтобы показать «благосостояние» региона Фото: Размик Закарян © URA.RU На международной выставке «Россия» на ВДНХ украсили елку от Курганской области. Ранее на ней не было игрушек, а также посетители заметили, что дерево имеет желтый окрас хвои. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку в Москве. «Елку украсили прямо перед проведением Дня Курганской области. Челябинская и пермская пока остались без украшений», — передает корреспондент URA.RU Отмечается, что новогодние ели стали шуточным показателем благосостояния регионов на международной выставке. На тот момент были украшены только свердловская, ямальская и тюменская елки. Также игрушками была увешена ель из ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков будет открывать День Курганской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проходит 22 ноября на ВДНХ в Москве. Позднее появилась информация, что курганские VIP также будут на выставке в качестве спикеров.

Курганскую елку на выставке «Россия» украсили после публикации Фото: корреспондент URA.RU Владислав Грозный



На международной выставке «Россия» на ВДНХ украсили елку от Курганской области. Ранее на ней не было игрушек, а также посетители заметили, что дерево имеет желтый окрас хвои. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку в Москве. «Елку украсили прямо перед проведением Дня Курганской области. Челябинская и пермская пока остались без украшений», — передает корреспондент URA.RU Отмечается, что новогодние ели стали шуточным показателем благосостояния регионов на международной выставке. На тот момент были украшены только свердловская, ямальская и тюменская елки. Также игрушками была увешена ель из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков будет открывать День Курганской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проходит 22 ноября на ВДНХ в Москве. Позднее появилась информация, что курганские VIP также будут на выставке в качестве спикеров.