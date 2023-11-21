На международной выставке «Россия» на ВДНХ украсили елку от Курганской области. Ранее на ней не было игрушек, а также посетители заметили, что дерево имеет желтый окрас хвои. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку в Москве.
«Елку украсили прямо перед проведением Дня Курганской области. Челябинская и пермская пока остались без украшений», — передает корреспондент URA.RU
Отмечается, что новогодние ели стали шуточным показателем благосостояния регионов на международной выставке. На тот момент были украшены только свердловская, ямальская и тюменская елки. Также игрушками была увешена ель из ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков будет открывать День Курганской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проходит 22 ноября на ВДНХ в Москве. Позднее появилась информация, что курганские VIP также будут на выставке в качестве спикеров.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.