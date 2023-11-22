Певец Шарлот объяснил противоправные действия тем, что поддался плохому влиянию. Видео

22 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Эдуард Шарлот пообещал больше не совершать противоправных действий в будущем, пишет Mash Фото: Шарлот / Instagram-аккаунт* / https://www.instagram.com/sharl.ot/ (*запрещенная в Российской Федерации соцсеть) © URA.RU Музыкант Эдуард Шарлот сжег паспорт по ошибке, под влиянием негативного окружения, и больше не будет повторять подобные поступки в будущем. Об этом заявил сам певец. «Паспорт сжег по ошибке, потому что поддался плохому влиянию. Я больше так не буду», — передает слова Шарлота telegram-канал Mash. Сообщается, что против Эдуарда Шарлота сейчас составляют протоколы по следующим статьям: «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», а также «Мелкое хулиганство», передали в telegram-канале. Сразу после прилета в аэропорт Пулково, Шарлота встретил наряд полиции, который доставил его в служебное помещение для проведения допроса. Ранее организация «Лига безопасного Интернета» обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой проверить певца.

Музыкант Эдуард Шарлот сжег паспорт по ошибке, под влиянием негативного окружения, и больше не будет повторять подобные поступки в будущем. Об этом заявил сам певец. «Паспорт сжег по ошибке, потому что поддался плохому влиянию. Я больше так не буду», — передает слова Шарлота telegram-канал Mash. Сообщается, что против Эдуарда Шарлота сейчас составляют протоколы по следующим статьям: «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», а также «Мелкое хулиганство», передали в telegram-канале. Сразу после прилета в аэропорт Пулково, Шарлота встретил наряд полиции, который доставил его в служебное помещение для проведения допроса. Ранее организация «Лига безопасного Интернета» обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой проверить певца.