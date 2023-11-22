Певец Шарлот объяснил противоправные действия тем, что поддался плохому влиянию. Видео

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Эдуард Шарлот пообещал больше не совершать противоправных действий в будущем, пишет Mash Фото:

Музыкант Эдуард Шарлот сжег паспорт по ошибке, под влиянием негативного окружения, и больше не будет повторять подобные поступки в будущем. Об этом заявил сам певец.

«Паспорт сжег по ошибке, потому что поддался плохому влиянию. Я больше так не буду», — передает слова Шарлота telegram-канал Mash. Сообщается, что против Эдуарда Шарлота сейчас составляют протоколы по следующим статьям: «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», а также «Мелкое хулиганство», передали в telegram-канале.

Сразу после прилета в аэропорт Пулково, Шарлота встретил наряд полиции, который доставил его в служебное помещение для проведения допроса. Ранее организация «Лига безопасного Интернета» обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой проверить певца.

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Музыкант Эдуард Шарлот сжег паспорт по ошибке, под влиянием негативного окружения, и больше не будет повторять подобные поступки в будущем. Об этом заявил сам певец. «Паспорт сжег по ошибке, потому что поддался плохому влиянию. Я больше так не буду», — передает слова Шарлота telegram-канал Mash. Сообщается, что против Эдуарда Шарлота сейчас составляют протоколы по следующим статьям: «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», а также «Мелкое хулиганство», передали в telegram-канале. Сразу после прилета в аэропорт Пулково, Шарлота встретил наряд полиции, который доставил его в служебное помещение для проведения допроса. Ранее организация «Лига безопасного Интернета» обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой проверить певца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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