По прилете в Петербург задержали скандального певца, сжигавшего паспорт РФ

22 ноября 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Полиция одела на Шарлота наручники Фото: Илья Московец © URA.RU Скандального певца Шарлота, прилетевшего в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, задержала полиция. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Шарлота заметили в сопровождении полиции. На его руках надеты наручники», — сообщает telegram-канала Shot. Певцу может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Участник шоу «Песни на ТНТ» также заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России.

Скандального певца Шарлота, прилетевшего в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, задержала полиция. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Шарлота заметили в сопровождении полиции. На его руках надеты наручники», — сообщает telegram-канала Shot. Певцу может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Участник шоу «Песни на ТНТ» также заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России.