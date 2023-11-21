21 ноября 2023

По прилете в Петербург задержали скандального певца, сжигавшего паспорт РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, силовик, полицейский, наручники, перцовый баллон
Полиция одела на Шарлота наручники Фото:

Скандального певца Шарлота, прилетевшего в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, задержала полиция. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Шарлота заметили в сопровождении полиции. На его руках надеты наручники», — сообщает telegram-канала Shot.

Певцу может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Участник шоу «Песни на ТНТ» также заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России.

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Скандального певца Шарлота, прилетевшего в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, задержала полиция. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Шарлота заметили в сопровождении полиции. На его руках надеты наручники», — сообщает telegram-канала Shot. Певцу может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Участник шоу «Песни на ТНТ» также заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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