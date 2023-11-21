По прилете в Петербург задержали скандального певца, сжигавшего паспорт РФ

Скандального певца Шарлота, прилетевшего в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, задержала полиция. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Шарлота заметили в сопровождении полиции. На его руках надеты наручники», — сообщает telegram-канала Shot.
Певцу может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Участник шоу «Песни на ТНТ» также заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России.
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