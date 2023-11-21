В Екатеринбурге осудили экс-полицейского, угнавшего иномарку

22 ноября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Полицейский подозревался в угоне и получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге экс-сотруднику уголовного розыска отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти, вынесли приговор. Ему вменяли три статьи, однако по одной из них бывшего полицейского оправдали. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В сентябре 2020-го ему передали заявление об угоне иномарки. Спустя пару недель он нашел машину, но не стал возвращать. Он заменил госномера, подделал свидетельство о регистрации и ездил на ней до марта 2021-го, пока его не поймали силовики. Машину вернули собственнику, а против Ткачука завели дело по трем уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. «В получении взятки бывшего оперативника оправдали, а по другим статьям ему назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев и штраф в размере 80 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда. Приговор экс-силовику вынесли 20 ноября. Источник URA.RU в конце ноября 2022-го говорил, что в биографии Ткачука есть еще несколько криминальных эпизодов. Однако называть их он не стал.

В Екатеринбурге экс-сотруднику уголовного розыска отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти, вынесли приговор. Ему вменяли три статьи, однако по одной из них бывшего полицейского оправдали. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В сентябре 2020-го ему передали заявление об угоне иномарки. Спустя пару недель он нашел машину, но не стал возвращать. Он заменил госномера, подделал свидетельство о регистрации и ездил на ней до марта 2021-го, пока его не поймали силовики. Машину вернули собственнику, а против Ткачука завели дело по трем уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. «В получении взятки бывшего оперативника оправдали, а по другим статьям ему назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев и штраф в размере 80 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда. Приговор экс-силовику вынесли 20 ноября. Источник URA.RU в конце ноября 2022-го говорил, что в биографии Ткачука есть еще несколько криминальных эпизодов. Однако называть их он не стал.