21 ноября 2023

В Екатеринбурге осудили экс-полицейского, угнавшего иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Полицейский подозревался в угоне и получении взятки Фото:

В Екатеринбурге экс-сотруднику уголовного розыска отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти, вынесли приговор. Ему вменяли три статьи, однако по одной из них бывшего полицейского оправдали. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

В сентябре 2020-го ему передали заявление об угоне иномарки. Спустя пару недель он нашел машину, но не стал возвращать. Он заменил госномера, подделал свидетельство о регистрации и ездил на ней до марта 2021-го, пока его не поймали силовики.

Машину вернули собственнику, а против Ткачука завели дело по трем уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. «В получении взятки бывшего оперативника оправдали, а по другим статьям ему назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев и штраф в размере 80 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда. Приговор экс-силовику вынесли 20 ноября.

Источник URA.RU в конце ноября 2022-го говорил, что в биографии Ткачука есть еще несколько криминальных эпизодов. Однако называть их он не стал.

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В Екатеринбурге экс-сотруднику уголовного розыска отдела полиции №15 Матвею Ткачуку, угнавшему Toyota Camry, которую он должен был найти, вынесли приговор. Ему вменяли три статьи, однако по одной из них бывшего полицейского оправдали. Информацию URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В сентябре 2020-го ему передали заявление об угоне иномарки. Спустя пару недель он нашел машину, но не стал возвращать. Он заменил госномера, подделал свидетельство о регистрации и ездил на ней до марта 2021-го, пока его не поймали силовики. Машину вернули собственнику, а против Ткачука завели дело по трем уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов и получение взятки. «В получении взятки бывшего оперативника оправдали, а по другим статьям ему назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев и штраф в размере 80 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда. Приговор экс-силовику вынесли 20 ноября. Источник URA.RU в конце ноября 2022-го говорил, что в биографии Ткачука есть еще несколько криминальных эпизодов. Однако называть их он не стал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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