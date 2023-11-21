На федеральных трассах Челябинской области ввели ограничения из-за гололеда

22 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

На трассы выведен весь состав техники и сил для устранения последствий ледяного дождя Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области на трассах М-5, А-310, Р-254 ограничили движение для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды. Ограничения продлятся с 12:00 до 18:00 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного управления «Южный Урал». «В связи с гололедными явлениями вводится временное ограничение на участках трасс А-310, Р-254, М-5, в том числе подъезд к Екатеринбургу, для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта. Движение будет ограничено в оба направления», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Проезд для большегрузов будет закрыт с 12:00 до 18:00 22 ноября. Сейчас на федеральные дороги региона выведен весь состав техники и сил управления. На трассах устраняют последствия ледяного дождя и делают отсыпку противогололедными материалами. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.

В Челябинской области на трассах М-5, А-310, Р-254 ограничили движение для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды. Ограничения продлятся с 12:00 до 18:00 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного управления «Южный Урал». «В связи с гололедными явлениями вводится временное ограничение на участках трасс А-310, Р-254, М-5, в том числе подъезд к Екатеринбургу, для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта. Движение будет ограничено в оба направления», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Проезд для большегрузов будет закрыт с 12:00 до 18:00 22 ноября. Сейчас на федеральные дороги региона выведен весь состав техники и сил управления. На трассах устраняют последствия ледяного дождя и делают отсыпку противогололедными материалами. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.