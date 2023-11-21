21 ноября 2023

На федеральных трассах Челябинской области ввели ограничения из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, автотрасса, зимняя дорога, гололед, иней на деревьях, лес в куржаке
На трассы выведен весь состав техники и сил для устранения последствий ледяного дождя Фото:

В Челябинской области на трассах М-5, А-310, Р-254 ограничили движение для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды. Ограничения продлятся с 12:00 до 18:00 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного управления «Южный Урал».

«В связи с гололедными явлениями вводится временное ограничение на участках трасс А-310, Р-254, М-5, в том числе подъезд к Екатеринбургу, для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта. Движение будет ограничено в оба направления», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Проезд для большегрузов будет закрыт с 12:00 до 18:00 22 ноября. Сейчас на федеральные дороги региона выведен весь состав техники и сил управления. На трассах устраняют последствия ледяного дождя и делают отсыпку противогололедными материалами. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.

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В Челябинской области на трассах М-5, А-310, Р-254 ограничили движение для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды. Ограничения продлятся с 12:00 до 18:00 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного управления «Южный Урал». «В связи с гололедными явлениями вводится временное ограничение на участках трасс А-310, Р-254, М-5, в том числе подъезд к Екатеринбургу, для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта. Движение будет ограничено в оба направления», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Проезд для большегрузов будет закрыт с 12:00 до 18:00 22 ноября. Сейчас на федеральные дороги региона выведен весь состав техники и сил управления. На трассах устраняют последствия ледяного дождя и делают отсыпку противогололедными материалами. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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