21 ноября 2023

В Салехарде появились новые брендированные автобусы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , автобус, новый автобус
Новые автобусы оснащены экологическими двигателями Фото:

В Салехард поступили новые автобусы, работающие на газомоторном топливе. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.

«Вот такие семь новеньких автобусов уже поступили в ямальскую столицу. Брендированные к 100-летию Ямала автобусы, работают на газомоторном топливе и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и комфорта пассажиров», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало об оснащении автобусного парка Нового Уренгоя (ЯНАО) системой умных камер. Она позволит оптимизировать и планировать график движения общественного транспорта города.

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В Салехард поступили новые автобусы, работающие на газомоторном топливе. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Вот такие семь новеньких автобусов уже поступили в ямальскую столицу. Брендированные к 100-летию Ямала автобусы, работают на газомоторном топливе и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и комфорта пассажиров», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало об оснащении автобусного парка Нового Уренгоя (ЯНАО) системой умных камер. Она позволит оптимизировать и планировать график движения общественного транспорта города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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