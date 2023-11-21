В Салехарде появились новые брендированные автобусы. Видео

22 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Новые автобусы оснащены экологическими двигателями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехард поступили новые автобусы, работающие на газомоторном топливе. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Вот такие семь новеньких автобусов уже поступили в ямальскую столицу. Брендированные к 100-летию Ямала автобусы, работают на газомоторном топливе и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и комфорта пассажиров», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало об оснащении автобусного парка Нового Уренгоя (ЯНАО) системой умных камер. Она позволит оптимизировать и планировать график движения общественного транспорта города.

В Салехард поступили новые автобусы, работающие на газомоторном топливе. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО. «Вот такие семь новеньких автобусов уже поступили в ямальскую столицу. Брендированные к 100-летию Ямала автобусы, работают на газомоторном топливе и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и комфорта пассажиров», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало об оснащении автобусного парка Нового Уренгоя (ЯНАО) системой умных камер. Она позволит оптимизировать и планировать график движения общественного транспорта города.