Новые автобусы оснащены экологическими двигателями
В Салехард поступили новые автобусы, работающие на газомоторном топливе. Об этом сообщили в департаменте транспорта ЯНАО.
«Вот такие семь новеньких автобусов уже поступили в ямальскую столицу. Брендированные к 100-летию Ямала автобусы, работают на газомоторном топливе и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и комфорта пассажиров», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало об оснащении автобусного парка Нового Уренгоя (ЯНАО) системой умных камер. Она позволит оптимизировать и планировать график движения общественного транспорта города.
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