В ХМАО упали цены авиабилетов на рейсы к горнолыжным курортам на Новый год

В Ханты-Мансийском автономном округе в новогодние каникулы снизились цены на авиарейсы в Краснодарский край, где находятся крупнейшие горнолыжные курорты страны. Покупка билетов на самолет из Сургута в Сочи в одну сторону на середину праздничной недели обойдется югорчанам около 14 тысяч рублей.
«Стоимость перелета Сургут-Сочи 4 января в одну сторону составит чуть менее 14 тысяч рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Вылеты в конце декабря обойдутся дороже более чем на 70% и будут стоить более 24 тысяч, согласно информации на сайте.
Самые дешевые вылеты из Нижневартовска в Сочи под Новый год наоборот приходятся на 31 декабря — перелет обойдется около 16 тысяч рублей. А к середине праздничной неделе билеты стоят уже примерно 20 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что туроператоры ХМАО снизили цены на зарубежный отдых. Среди прочего подешевели путевки в Турцию и Египет.
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