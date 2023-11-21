21 ноября 2023

В ХМАО упали цены авиабилетов на рейсы к горнолыжным курортам на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Дешевле всего авиабилеты из Сургута к горнолыжным курортам Сочи стоят в середине новогодних каникул Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в новогодние каникулы снизились цены на авиарейсы в Краснодарский край, где находятся крупнейшие горнолыжные курорты страны. Покупка билетов на самолет из Сургута в Сочи в одну сторону на середину праздничной недели обойдется югорчанам около 14 тысяч рублей.

«Стоимость перелета Сургут-Сочи 4 января в одну сторону составит чуть менее 14 тысяч рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Вылеты в конце декабря обойдутся дороже более чем на 70% и будут стоить более 24 тысяч, согласно информации на сайте.

Самые дешевые вылеты из Нижневартовска в Сочи под Новый год наоборот приходятся на 31 декабря — перелет обойдется около 16 тысяч рублей. А к середине праздничной неделе билеты стоят уже примерно 20 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что туроператоры ХМАО снизили цены на зарубежный отдых. Среди прочего подешевели путевки в Турцию и Египет.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в новогодние каникулы снизились цены на авиарейсы в Краснодарский край, где находятся крупнейшие горнолыжные курорты страны. Покупка билетов на самолет из Сургута в Сочи в одну сторону на середину праздничной недели обойдется югорчанам около 14 тысяч рублей. «Стоимость перелета Сургут-Сочи 4 января в одну сторону составит чуть менее 14 тысяч рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Вылеты в конце декабря обойдутся дороже более чем на 70% и будут стоить более 24 тысяч, согласно информации на сайте. Самые дешевые вылеты из Нижневартовска в Сочи под Новый год наоборот приходятся на 31 декабря — перелет обойдется около 16 тысяч рублей. А к середине праздничной неделе билеты стоят уже примерно 20 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что туроператоры ХМАО снизили цены на зарубежный отдых. Среди прочего подешевели путевки в Турцию и Египет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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