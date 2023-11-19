19 ноября 2023

Туроператоры ХМАО снизили цены на отдых в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, море, турция, корабль, отдых, отпуск, плавание
Туроператоры снизили цены на отдых за рубежом Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели зарубежные туры. Агентства путешествий в октябре снизили цены на турецкие и египетские курорты после укрепление рубля. Об этом сообщили аналитики Центробанка.

«После укрепления рубля во второй половине октября туроператоры снизили цены на туры по ряду популярных направлений, в частности — в Турцию и Египет. В результате услуги зарубежного туризма в октябре в годовом сопоставлении дорожали медленнее, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО нашли дешевый способ отдохнуть за рубежом. Югорчане стали чаще путешествовать в Египет. Несмотря на пик сезона, в стране упала стоимость туристического отдыха.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели зарубежные туры. Агентства путешествий в октябре снизили цены на турецкие и египетские курорты после укрепление рубля. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «После укрепления рубля во второй половине октября туроператоры снизили цены на туры по ряду популярных направлений, в частности — в Турцию и Египет. В результате услуги зарубежного туризма в октябре в годовом сопоставлении дорожали медленнее, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ. Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО нашли дешевый способ отдохнуть за рубежом. Югорчане стали чаще путешествовать в Египет. Несмотря на пик сезона, в стране упала стоимость туристического отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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