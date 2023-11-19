Туроператоры ХМАО снизили цены на отдых в Турции

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели зарубежные туры. Агентства путешествий в октябре снизили цены на турецкие и египетские курорты после укрепление рубля. Об этом сообщили аналитики Центробанка.
«После укрепления рубля во второй половине октября туроператоры снизили цены на туры по ряду популярных направлений, в частности — в Турцию и Египет. В результате услуги зарубежного туризма в октябре в годовом сопоставлении дорожали медленнее, чем в сентябре», — говорится на сайте ЦБ.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО нашли дешевый способ отдохнуть за рубежом. Югорчане стали чаще путешествовать в Египет. Несмотря на пик сезона, в стране упала стоимость туристического отдыха.
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