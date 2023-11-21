Дело задержанного ФСБ челябинского экс-чиновника направлено в суд

Дело бывшего главного дорожника Челябинска Рината Кучитарова ушло в суд

22 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Ринат Кучитаров готовится к судебному процессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело в отношении бывшего руководителя комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Рината Кучитарова, задержанного ФСБ по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Он обвиняется по ч.3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону отметили, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 32 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками областного УФСБ. Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты региона. Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2022 года. За несколько дней до задержания он подписал заявление о сложении с себя полномочий главы КДХ Челябинска. Ему предъявили обвинения по факту злоупотребления должностными полномочиями и отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, Кучитаров, занимая должность главы КДХ Челябинска, заключил несколько контрактов на озеленение областного центра при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Все они были подписаны по завышенной стоимости. Своими действиями он причинил многомилионный ущерб городскому бюджету. В случае доказательства вины Кучитарова в суде ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Рината Кучитарова, задержанного ФСБ по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Он обвиняется по ч.3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“). Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону отметили, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 32 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками областного УФСБ. Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты региона. Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2022 года. За несколько дней до задержания он подписал заявление о сложении с себя полномочий главы КДХ Челябинска. Ему предъявили обвинения по факту злоупотребления должностными полномочиями и отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, Кучитаров, занимая должность главы КДХ Челябинска, заключил несколько контрактов на озеленение областного центра при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Все они были подписаны по завышенной стоимости. Своими действиями он причинил многомилионный ущерб городскому бюджету. В случае доказательства вины Кучитарова в суде ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.