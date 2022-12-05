Экс-глава комитета дорожного хозяйства Челябинска попал под следствие

Рината Кучитарова подозревают в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении экс-руководителя комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова возбуждено уголовное дело. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета дорожного хозяйства администрации областного центра подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

У следствия есть основания полагать, что в 2020 году Кучитаров произвел оплату работ по контракту на озеленение Челябинска по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 млн рублей. Таким образом он нанес ущерб бюджету области. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Кучитарова задержали 5 декабря. Накануне своего ареста он написал заявление об уходе с поста руководителя структуры. В качестве и. о. председателя КДХ была назначена Ирина Степанова. Одновременно с ее назначением в комитете прошли обыски с выемкой документов.

Кучитаров руководил структурой с августа 2019 года. Ранее он возглавлял ООО «Красноармейское ДРСУ.