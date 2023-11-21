Полпред Якушев оценил успехи Курганской области в экономике

Полномочный представитель президент РФ Владимир Якушев оценил развитие Курганской области за последние годы. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.
«Курганская область за последние годы демонстрирует очень серьезный рывок по всем основным социально-экономическим показателям. Жизнь на территории региона каждый день меняется в лучшую сторону», — сказал Якушев на открытии выставки. Также полпред президента пожелал всем успехов и удачной презентации субъектов УрФО.
Форум-выставка «Россия» начал свою работу в Москве с 22 ноября. Первыми свои регионы представляют Курганская и Челябинская область. В рамках мероприятия субъекты представляют стенды с достижениями в разных сферах — от культуры до экономики. Сам проект был инициирован президентом страны Владимиром Путиным.
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