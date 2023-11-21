Полпред Якушев оценил успехи Курганской области в экономике

22 ноября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев оценил экономику Курганской области в ходе выставки «Россия» на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президент РФ Владимир Якушев оценил развитие Курганской области за последние годы. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. «Курганская область за последние годы демонстрирует очень серьезный рывок по всем основным социально-экономическим показателям. Жизнь на территории региона каждый день меняется в лучшую сторону», — сказал Якушев на открытии выставки. Также полпред президента пожелал всем успехов и удачной презентации субъектов УрФО. Форум-выставка «Россия» начал свою работу в Москве с 22 ноября. Первыми свои регионы представляют Курганская и Челябинская область. В рамках мероприятия субъекты представляют стенды с достижениями в разных сферах — от культуры до экономики. Сам проект был инициирован президентом страны Владимиром Путиным.

Полномочный представитель президент РФ Владимир Якушев оценил развитие Курганской области за последние годы. Об этом передает корреспондент URA.RU, посетивший выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. «Курганская область за последние годы демонстрирует очень серьезный рывок по всем основным социально-экономическим показателям. Жизнь на территории региона каждый день меняется в лучшую сторону», — сказал Якушев на открытии выставки. Также полпред президента пожелал всем успехов и удачной презентации субъектов УрФО. Форум-выставка «Россия» начал свою работу в Москве с 22 ноября. Первыми свои регионы представляют Курганская и Челябинская область. В рамках мероприятия субъекты представляют стенды с достижениями в разных сферах — от культуры до экономики. Сам проект был инициирован президентом страны Владимиром Путиным.