В Пермском крае вынесли приговор педофилу, насиловавшему несколько лет девочек

В Пермском крае суд приговорил к 19 годам лишения свободы педофила, который в течение нескольких лет насиловал малолетних дочек своей знакомой. Об этом сообщается в telegram-канале следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев», — говорится в telegram-канале. Осужденный признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетних, не достигших 14 лет).
Как выяснило следствие, 41-летний педофил совершал преступления в отношении дочерей своей сожительницы. Девочки подвергались насилию в течение нескольких лет. Ранее суд в крае также отправил в колонию мужчину, который приставал к семилетней девочке.
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