Гости челябинского павильона на ВДНХ продегустируют тушенную в квасе баранину

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Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открывают масштабную экспозицию «На службе здоровья!». Москва , проекция, вднх
День Челябинской области на ВДНХ пройдет 22 ноября Фото:

Гости павильона Челябинской области на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, попробуют 22 ноября пирог с картофелем и тушенной в квасе бараниной. Как рассказали в пресс-службе главы региона Алексея Текслера, в среду состоится презентация области для посетителей выставочного комплекса.

«В рамках большого мероприятия 22 ноября пройдут мастер-классы по приготовлению челябинских блюд с дегустацией. Гости смогут оценить картофельный пирог с бараниной, тушенной в квасе, и узнать секрет пельменей, завоевавших на ВДНХ золотую медаль 55 лет назад», — отметили в пресс-службе Текслера.

Стартует программа с выступления губернатора, в котором он познакомит собравшихся с крупными инвестпроектами, развитием социальной и транспортной инфраструктуры. Юные жители региона смогут подискутировать с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Организаторы представят публике медали, которые будут вручаться победителям и призерам Второй спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. В презентации примут участие министр спорта РФ Олег Матыцин и олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

Спортивная часть дополнится игрой в хоккей в коробке с ростовыми куклами, бальными танцами, выступлениями танцоров и другими номерами. Челябинские ученые выступят с лекциями об Аркаиме и других знаковых местах. Гостям проведут творческие мастер-классы, покажут лучшие практики социальной работы. Вечером всех ждет часовое шоу на барабанах.

Выставка «Россия» открылась в Москве 4 ноября. Экспозиция демонстрирует достижения россиян. Челябинская область представила посетителям собственный стенд.

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Гости павильона Челябинской области на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, попробуют 22 ноября пирог с картофелем и тушенной в квасе бараниной. Как рассказали в пресс-службе главы региона Алексея Текслера, в среду состоится презентация области для посетителей выставочного комплекса. «В рамках большого мероприятия 22 ноября пройдут мастер-классы по приготовлению челябинских блюд с дегустацией. Гости смогут оценить картофельный пирог с бараниной, тушенной в квасе, и узнать секрет пельменей, завоевавших на ВДНХ золотую медаль 55 лет назад», — отметили в пресс-службе Текслера. Стартует программа с выступления губернатора, в котором он познакомит собравшихся с крупными инвестпроектами, развитием социальной и транспортной инфраструктуры. Юные жители региона смогут подискутировать с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Организаторы представят публике медали, которые будут вручаться победителям и призерам Второй спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. В презентации примут участие министр спорта РФ Олег Матыцин и олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Спортивная часть дополнится игрой в хоккей в коробке с ростовыми куклами, бальными танцами, выступлениями танцоров и другими номерами. Челябинские ученые выступят с лекциями об Аркаиме и других знаковых местах. Гостям проведут творческие мастер-классы, покажут лучшие практики социальной работы. Вечером всех ждет часовое шоу на барабанах. Выставка «Россия» открылась в Москве 4 ноября. Экспозиция демонстрирует достижения россиян. Челябинская область представила посетителям собственный стенд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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