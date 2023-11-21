Мошенники используют новые уловки для обмана жителей ЯНАО

Прокуратура ЯНАО сообщила о новых уловках мошенников

Мошенники придумали новые уловки для обмана ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для обмана жителей ЯНАО мошенники стали использовать новые способы обмана. Об уловках мошенников и способах от них уберечься читайте в материале URA.RU:

Мошенники создают фейковые страницы официальных лиц

В ЯНАО известны случаи создания поддельных telegram-каналов вице-спикера законодательного собрания Алексея Ситникова, мэра Салехарда Алексея Титовского, главы Муравленко Елены Молдован и других, дважды создавались поддельные страницы мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова, при этом мошенники используют официальные фото. С фейковых страниц жителям сообщают, что с ними свяжется сотрудник силовых структур, после чего на номер абонента поступает звонок от лже-сотрудника силового ведомства. Так, жительницу Лабытнанги лже-сотрудник ФСБ убедил, что на ее средства закупают дроны для вооруженных сил Украины и ей необходимо перевести деньги на безопасный счет.

Злоумышленники представляются операторами мобильной связи

Лже-операторы, под предлогом продления договора связи, могут попросить сообщить код, поступивший в sms-сообщении, который на самом деле является кодом для доступа в личный кабинет на «Госуслугах». За неделю на такую уловку попались трое жителей Лабытнанги.

Похитители представляются сотрудниками банков

Мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о задолженности компании перед абонентом. Для перевода средств ямальца просят сообщить данные карты, в том числе и CVV-код (три цифры на обороте карты), после чего мошенник получает доступ к денежным средствам. Такой случай произошел с жителем Ямала 1 ноября. Лже-сотрудник «Тинькоффбанка» под предлогом возвращения задолженности в 600 рублей, завладел данными карты и списал 150 тысяч рублей, находящихся на счете.

Мошенники играют на чувствах

Похитители могут позвонить ребенку и убедить его покинуть дом под предлогом того, что родители в опасности, а после сообщить о похищении взрослым. После чего будут требовать с родителей выкуп за его возвращение. Такая история произошла 10 ноября в Салехарде, где неизвестный убедил 10-летнюю школьницу уехать на такси в Аксарку, а после требовал два миллиона рублей за ее возвращение.

Как уберечься от мошеннических схем

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, чтобы не стать жертвами кибермошенников, перед осуществлением подобных финансовых операций, уточняйте в банках и правоохранительных органах информацию о сообщаемых вам счетах для перевода денежных средств. «Защищенных, резервных, специальных» и других счетов не существует.

Если в разговоре с собеседником возникли какие-то сомнения, то необходимо положить трубку и перезвонить в то учреждение, сотрудником которого он представился. В случаях обнаружения хищения средств, необходимо сразу же подать заявление в полицию. В случаях, когда мошенники сообщают родственниках, попавших в трудную ситуацию, необходимо в первую очередь самим связаться с родственниками.