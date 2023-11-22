Сатаниста-каннибала из Ярославля помиловали за заслуги на фронте

Условия помилования не пересматривались, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В процессе помилования сатаниста-каннибала из Ярославля речь идет о конкретных условиях, связанных с пребыванием на передовой и участием в штурмовых группах. Если человек соответствовал этим условиям, то ему предоставлялось помилование. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, участием в штурмовых группах. За этим следует помилование», — заявил Песков. Он подчеркнул, что не было никаких пересмотров условий в данном случае.
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