Жители ХМАО стали быстрее искать работу

РИА Новости: в ХМАО уровень безработицы составляет 2%

Жители ХМАО на поиск работы в среднем тратят 3,6 месяца (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО на поиск работы в среднем тратят 3,6 месяца, годом ранее им требовалось для этого 4,2 месяца. Округ с показателем 2% расположился на третьей строчке рейтинга регионов РФ по уровню безработицы, подсчитали аналитики.

«Третье место, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, уровень безработицы — 2%. Среднее время поиска работы в III квартале 2022 г. — 3,6 месяца», — сообщает РИА Новости.

Лидирующую позицию занял ЯНАО. В топ-3 рейтинга также вошел Камчатский край. Аутсайдерами стали Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в начале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в ХМАО составил 0,37%. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова. На тот момент задолженность по зарплате перед работниками составляла 69,1 млн рублей в 11 организациях.