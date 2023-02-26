Жители ХМАО стали быстрее искать работу

Жители ХМАО на поиск работы в среднем тратят 3,6 месяца, годом ранее им требовалось для этого 4,2 месяца. Округ с показателем 2% расположился на третьей строчке рейтинга регионов РФ по уровню безработицы, подсчитали аналитики.
«Третье место, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, уровень безработицы — 2%. Среднее время поиска работы в III квартале 2022 г. — 3,6 месяца», — сообщает РИА Новости.
Лидирующую позицию занял ЯНАО. В топ-3 рейтинга также вошел Камчатский край. Аутсайдерами стали Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия.
Ранее URA.RU рассказывало, что в начале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в ХМАО составил 0,37%. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова. На тот момент задолженность по зарплате перед работниками составляла 69,1 млн рублей в 11 организациях.
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