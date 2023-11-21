Пермяки приходят в оперный театр с фальшивыми билетами

22 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Перед Новым годом в Пермской опере борются с мошенниками Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский театр оперы и балета столкнулся с попытками зрителей пройти на спектакли по фальшивым билетам. В театре уверены, что случаев мошенничества будет больше. «За последние две недели мы уже несколько раз столкнулись с поддельными билетами. И — опыт подсказывает — по мере приближения декабря и новогодних спектаклей и концертов, активность мошенников возрастет», — сообщается в telegram-канале Пермской оперы. В театре отмечают, что владельцы билетов обычно сами становятся жертвами мошенников, покупая билеты у частных лиц на сайтах объявлений, а не у официальных распространителей. «Во всех случаях сценарий один — билет электронный, куплен с рук. Дальше все просто — создается несколько копий, которые продают доверчивым людям, и все они встречаются… на входе в театр, где обнаруживается, что их билеты недействительны». Ранее, как рассказывало URA.RU, с массовой подделкой билетов Пермский театр оперы и балета сталкивался весной перед премьерой оперы «Летучий голландец» Константина Богомолова. Билеты на спектакль стоили до 16 тысяч рублей. Сейчас ажиотажный спрос наблюдается на новогодний балет «Щелкунчик».

Пермский театр оперы и балета столкнулся с попытками зрителей пройти на спектакли по фальшивым билетам. В театре уверены, что случаев мошенничества будет больше. «За последние две недели мы уже несколько раз столкнулись с поддельными билетами. И — опыт подсказывает — по мере приближения декабря и новогодних спектаклей и концертов, активность мошенников возрастет», — сообщается в telegram-канале Пермской оперы. В театре отмечают, что владельцы билетов обычно сами становятся жертвами мошенников, покупая билеты у частных лиц на сайтах объявлений, а не у официальных распространителей. «Во всех случаях сценарий один — билет электронный, куплен с рук. Дальше все просто — создается несколько копий, которые продают доверчивым людям, и все они встречаются… на входе в театр, где обнаруживается, что их билеты недействительны». Ранее, как рассказывало URA.RU, с массовой подделкой билетов Пермский театр оперы и балета сталкивался весной перед премьерой оперы «Летучий голландец» Константина Богомолова. Билеты на спектакль стоили до 16 тысяч рублей. Сейчас ажиотажный спрос наблюдается на новогодний балет «Щелкунчик».