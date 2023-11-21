В СК раскрыли подробности инцидента с поджогом электропоезда на тюменской ЖД-станции

Тюменские подростки устроили серию поджогов на железной дороге

22 ноября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В результате поджога электровоз получил незначительные повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростки, которые устроили поджог на территории ЖД-станции «Тюмень», действовали по заданию неизвестных людей, с которыми они познакомились в социальных сетях. Об этом сообщает telegram-канал Центрального МСУТ СК России. Ранее агентство писало о том, что ночью 18 ноября в железнодорожном депо Тюмени произошел поджог электровоза. «Подростки оперативно установлены и задержаны сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при взаимодействии с УМВД России по Тюменской области и УТ МВД России по УрФО. В ходе допросов установлено, что поджигатели действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в социальных сетях, обещавших выплатить за совершение противоправных действий денежное вознаграждение», — указано в сообщении Центрального МСУТ СК России. Следствие предполагает, что подростки также причастны к поджогу трех релейных шкафов на перегоне «Утяшево-Тюмень», который произошел 1 ноября. «Расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, действия которых квалифицированы по п. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ — диверсия. А также ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 267 УК РФ — покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», — сообщает МСУТ СК России. Двое подростков были отправлены под стражу. Третий фигурант на время следствия был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени совершен поджог релейных шкафов на железнодорожной станции Утяшево, расположенной между местными аэропортами Рощино и Плеханово. Спустя две недели инцидент повторился, но уже на станции «Тюмень», где загорелся электровоз, который находился на стоянке в депо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подростки, которые устроили поджог на территории ЖД-станции «Тюмень», действовали по заданию неизвестных людей, с которыми они познакомились в социальных сетях. Об этом сообщает telegram-канал Центрального МСУТ СК России. Ранее агентство писало о том, что ночью 18 ноября в железнодорожном депо Тюмени произошел поджог электровоза. «Подростки оперативно установлены и задержаны сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при взаимодействии с УМВД России по Тюменской области и УТ МВД России по УрФО. В ходе допросов установлено, что поджигатели действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в социальных сетях, обещавших выплатить за совершение противоправных действий денежное вознаграждение», — указано в сообщении Центрального МСУТ СК России. Следствие предполагает, что подростки также причастны к поджогу трех релейных шкафов на перегоне «Утяшево-Тюмень», который произошел 1 ноября. «Расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, действия которых квалифицированы по п. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ — диверсия. А также ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 267 УК РФ — покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», — сообщает МСУТ СК России. Двое подростков были отправлены под стражу. Третий фигурант на время следствия был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени совершен поджог релейных шкафов на железнодорожной станции Утяшево, расположенной между местными аэропортами Рощино и Плеханово. Спустя две недели инцидент повторился, но уже на станции «Тюмень», где загорелся электровоз, который находился на стоянке в депо.