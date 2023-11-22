Психолог назвала главную причину одиночества

Психолог Наумова: одиночество возникает из-за детских переживаний

22 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Наталья Наумова сообщила, что низкая самооценка может стать причиной для одиночества Фото: Размик Закарян © URA.RU Чаще всего одиночество возникает из-за детских триггеров (события, вызывающие у человека тяжелые негативные эмоции- прим. URA.RU). Об этом сообщила детский психолог Наталья Наумова. «Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди», — заявила Наумова в беседе с NEWS.ru . По ее словам, из-за пребывания в детском триггере человек не осознает, что с ним происходит. Психолог отметила, что неправильные мысли и низкая самооценка также могут стать причиной для одиночества. Вместо того чтобы изменить свою жизнь в позитивную сторону, человек не видит для себя таких вариантов. Это может привести к депрессии, добавила психолог. Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов заявил, что причиной того, что привлекательные женщины одиноки, является то, что мужчины боятся с ними заговорить. Психолог Екатерина Горькова сообщила, что проблемы с одиночеством у женского пола связаны с низкой самооценкой или завышенной планкой при выборе партнера.

Чаще всего одиночество возникает из-за детских триггеров (события, вызывающие у человека тяжелые негативные эмоции- прим. URA.RU). Об этом сообщила детский психолог Наталья Наумова. «Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди», — заявила Наумова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, из-за пребывания в детском триггере человек не осознает, что с ним происходит. Психолог отметила, что неправильные мысли и низкая самооценка также могут стать причиной для одиночества. Вместо того чтобы изменить свою жизнь в позитивную сторону, человек не видит для себя таких вариантов. Это может привести к депрессии, добавила психолог. Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов заявил, что причиной того, что привлекательные женщины одиноки, является то, что мужчины боятся с ними заговорить. Психолог Екатерина Горькова сообщила, что проблемы с одиночеством у женского пола связаны с низкой самооценкой или завышенной планкой при выборе партнера.