Психолог раскрыла, как поймать мужчину на измене

Психолог Демина: появление пароля на телефоне мужчины может означать измену

11 ноября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Ксения Демина сообщила, что появление новых привычек у мужчины говорит о его неверности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Психолог Ксения Демина назвала шесть признаков, которые указывают на измену со стороны мужчины. По ее словам, если партнер стал везде ходить со своим телефоном, то он что-то скрывает от своей возлюбленной. «Первое — это телефон. Если вдруг ваш мужчина начинает ходить вместе с телефоном везде и никогда не оставляет его на видном месте. Более того, у него появился пароль, который он прячет», — заявила Демина в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что при попытке взять телефон своего партнера нужно смотреть на его реакцию. По словам психолога, если мужчина начинает злиться, то он что-то скрывает. Демина также подчеркнула, что признаком измены также могут стать ночные звонки. «Если вы заметили это и задали вопрос: „Кто это?“, мужчина зачастую отвечает, либо то, что ошиблись номером или же позвонил старый друг», — отметила психолог. По ее словам, если у мужчины резко сократились доходы, то это тоже может быть признак измены. Мужчина будет говорить, что на работе ему не дали премию или задержали зарплату. Третьим признаком измены психолог назвала перемену поведения. «Вы пытаетесь его как-то сзади обнять, приласкать, а он резко и вспыльчиво на это реагирует и ему что-то не нравится», — подчеркнула Демина. По ее словам, стоит задуматься также о неверности партнера, если он начал резко следить за своим внешним видом и обзавестись новыми привычками. Шестой причиной психолог отметила сексуальные взаимоотношения. Ранее сообщалось, что измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Семейный и провокативный (метод психологической практики, помогающий клиенту изменить отношение к проблеме) психолог Елена Гусева отметила, что психологически зрелому мужчине достаточно одной женщины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Психолог Ксения Демина назвала шесть признаков, которые указывают на измену со стороны мужчины. По ее словам, если партнер стал везде ходить со своим телефоном, то он что-то скрывает от своей возлюбленной. «Первое — это телефон. Если вдруг ваш мужчина начинает ходить вместе с телефоном везде и никогда не оставляет его на видном месте. Более того, у него появился пароль, который он прячет», — заявила Демина в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что при попытке взять телефон своего партнера нужно смотреть на его реакцию. По словам психолога, если мужчина начинает злиться, то он что-то скрывает. Демина также подчеркнула, что признаком измены также могут стать ночные звонки. «Если вы заметили это и задали вопрос: „Кто это?“, мужчина зачастую отвечает, либо то, что ошиблись номером или же позвонил старый друг», — отметила психолог. По ее словам, если у мужчины резко сократились доходы, то это тоже может быть признак измены. Мужчина будет говорить, что на работе ему не дали премию или задержали зарплату. Третьим признаком измены психолог назвала перемену поведения. «Вы пытаетесь его как-то сзади обнять, приласкать, а он резко и вспыльчиво на это реагирует и ему что-то не нравится», — подчеркнула Демина. По ее словам, стоит задуматься также о неверности партнера, если он начал резко следить за своим внешним видом и обзавестись новыми привычками. Шестой причиной психолог отметила сексуальные взаимоотношения. Ранее сообщалось, что измена партнера или наличие вредных привычек являются главными причинами разрушения семьи. Семейный и провокативный (метод психологической практики, помогающий клиенту изменить отношение к проблеме) психолог Елена Гусева отметила, что психологически зрелому мужчине достаточно одной женщины.