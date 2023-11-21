Московская компания разработает дизайн нового Некрасовского рынка в Кургане

Некрасовский рынок в Кургане планируют запустить до конца 2024 года. Проект дизайна помещений и уличного пространства выполнит московская компания, рассказал предприниматель Максим Муравский на мероприятии в рамках форума регионов на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU.
«Проект Некрасовского рынка разрабатывает московское дизайн-бюро, которое разрабатывало проект Центрального рынка в Кургане. Сейчас рисуют техническую часть проекта, которая рассчитывается на основе покупательского спроса населения. План реализации — конец 2024 года», — сказал Муравский.
Помимо помещений запланирован проект прилегающей территории. Ее будут использовать и для организации событийных ярмарок. Предусмотрено несколько въездов на территорию и просторная парковка. Реконструкцией Некрасовского рынка занимается ООО «Новый рынок» (учредитель Максим Муравский). Прорабатывается поддержка проекта со стороны инвестиционного агентства Курганской области.
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