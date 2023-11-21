21 ноября 2023

Московская компания разработает дизайн нового Некрасовского рынка в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган, зима, некрасовский рынок, некрасовская ярмарка
Крытый Некрасовский рынок планируют открыть в 2024 году Фото:

Некрасовский рынок в Кургане планируют запустить до конца 2024 года. Проект дизайна помещений и уличного пространства выполнит московская компания, рассказал предприниматель Максим Муравский на мероприятии в рамках форума регионов на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU.

«Проект Некрасовского рынка разрабатывает московское дизайн-бюро, которое разрабатывало проект Центрального рынка в Кургане. Сейчас рисуют техническую часть проекта, которая рассчитывается на основе покупательского спроса населения. План реализации — конец 2024 года», — сказал Муравский.

Помимо помещений запланирован проект прилегающей территории. Ее будут использовать и для организации событийных ярмарок. Предусмотрено несколько въездов на территорию и просторная парковка. Реконструкцией Некрасовского рынка занимается ООО «Новый рынок» (учредитель Максим Муравский). Прорабатывается поддержка проекта со стороны инвестиционного агентства Курганской области.

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Некрасовский рынок в Кургане планируют запустить до конца 2024 года. Проект дизайна помещений и уличного пространства выполнит московская компания, рассказал предприниматель Максим Муравский на мероприятии в рамках форума регионов на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU. «Проект Некрасовского рынка разрабатывает московское дизайн-бюро, которое разрабатывало проект Центрального рынка в Кургане. Сейчас рисуют техническую часть проекта, которая рассчитывается на основе покупательского спроса населения. План реализации — конец 2024 года», — сказал Муравский. Помимо помещений запланирован проект прилегающей территории. Ее будут использовать и для организации событийных ярмарок. Предусмотрено несколько въездов на территорию и просторная парковка. Реконструкцией Некрасовского рынка занимается ООО «Новый рынок» (учредитель Максим Муравский). Прорабатывается поддержка проекта со стороны инвестиционного агентства Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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