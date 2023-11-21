На переправе в ЯНАО возможно ограничение движения судов на воздушной подушке

Возможное ограничение будет действовать с ночи 22 по 25 ноября
На переправе Салехард — Лабытнанги из-за ухудшения погоды возможно временное ограничение движения судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО.
«Внимание! Сегодня ночью с сохранением до субботы (с 22 по 25 ноября — прим. URA.RU) ожидается усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — сообщили в официальном telegram-канале департамента «Дороги и транспорт Ямала».
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