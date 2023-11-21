21 ноября 2023

На переправе в ЯНАО возможно ограничение движения судов на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Возможное ограничение будет действовать с ночи 22 по 25 ноября Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги из-за ухудшения погоды возможно временное ограничение движения судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО.

«Внимание! Сегодня ночью с сохранением до субботы (с 22 по 25 ноября — прим. URA.RU) ожидается усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — сообщили в официальном telegram-канале департамента «Дороги и транспорт Ямала».

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На переправе Салехард — Лабытнанги из-за ухудшения погоды возможно временное ограничение движения судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО. «Внимание! Сегодня ночью с сохранением до субботы (с 22 по 25 ноября — прим. URA.RU) ожидается усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — сообщили в официальном telegram-канале департамента «Дороги и транспорт Ямала».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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