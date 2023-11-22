В Миассе разыскивают вандалов, испортивших могилу участника СВО

В миассе Челябинской области разыскивают вандалов, которые подожгли могилу участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Сотрудниками полиции Миасса проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, которые на местном кладбище путем поджога повредили могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах. Установление обстоятельств преступного деяния и розыск причастных лиц поставлены на контроль руководством ОМВД России по Миассу», — уточнили в пресс-службе МВД России по челябинской области.
В ведомстве уточнили, что сразу после сигнала о повреждении могилы на место происшествия были направлены полицейские. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, поиск свидетелей и очевидцев. Участковыми уполномоченными полиции проводится обход дачных участков вблизи места происшествия.
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